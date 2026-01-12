Chau Impuesto PAIS: pagar con tarjeta ahora cuesta menos y cambia todo
La eliminación del Impuesto PAIS marca un antes y un después en la forma en que los argentinos consumen en dólares.
Con el arranque de 2026, una de las cargas impositivas más resistidas por los argentinos quedó oficialmente atrás. El vencimiento del Impuesto PAIS modificó de forma directa el costo de los consumos con tarjeta realizados en el exterior y en plataformas internacionales, alterando un esquema que durante años encareció cualquier gasto vinculado al dólar.
La eliminación del recargo del 30% no solo impacta en quienes viajan fuera del país, sino también en millones de usuarios que pagan servicios digitales, suscripciones, compras online y aplicaciones facturadas en moneda extranjera. El efecto inmediato se refleja en el denominado “dólar tarjeta”, que ahora muestra un valor sensiblemente más bajo en comparación con el que rigió hasta fines de 2025.
Qué cambia en el impuesto PAIS aplicado a la tarjeta desde 2026
El Impuesto PAIS había sido creado con una vigencia legal de cinco años. Cumplido ese plazo, dejó de aplicarse desde enero de 2026. Hasta entonces, cada consumo con tarjeta en dólares incluía dos recargos como un 30% correspondiente al Impuesto PAIS y otro 30% en concepto de Percepción de Ganancias.
Con el nuevo esquema, los gastos en moneda extranjera se calculan sobre la cotización del dólar oficial del día y solo se les suma la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. En términos prácticos, el impacto impositivo se redujo casi a la mitad.
Impuesto PAIS y tarjeta: Por qué el dólar tarjeta perdió protagonismo
Especialistas del sistema financiero coinciden en que la salida del Impuesto PAIS achicó de forma significativa la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. Durante años, este tipo de cambio fue uno de los más caros del sistema.
Ahora, el dólar tarjeta se acerca a los valores de los dólares financieros, un cambio que modifica hábitos y estrategias de pago. Para muchos usuarios, pagar con tarjeta en el exterior deja de ser una mala palabra y vuelve a aparecer como una opción viable frente a otras alternativas.
Qué impuestos siguen vigentes en la tarjeta tras el fin del impuesto PAIS
Aunque el Impuesto PAIS ya no rige, no todos los recargos desaparecieron. La Percepción del 30% a cuenta de Ganancias continúa vigente y se aplica automáticamente sobre cada consumo en dólares.
Quienes no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar la devolución total de lo percibido. En cambio, los contribuyentes alcanzados por esos tributos deben computar las percepciones como pago a cuenta, a través del sistema SIRADIG-Trabajador, para que se descuenten en la liquidación anual.
Cómo recuperar lo cobrado en la tarjeta sin impuesto PAIS
El trámite de devolución se gestiona de forma digital ante ARCA (ex AFIP). Para iniciarlo, es necesario contar con CUIT, Clave Fiscal nivel 2 o superior, un CBU informado y el Domicilio Fiscal Electrónico activo.
Desde el servicio “Devolución de Percepciones”, el sistema muestra automáticamente los montos informados por bancos y emisoras de tarjeta. El reclamo se realiza mes por mes y, una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.
Impuesto PAIS y tarjeta: Pagar con dólares propios sigue siendo la opción más barata
Más allá del nuevo esquema, continúa vigente una alternativa que permite evitar cualquier percepción, pagar los consumos directamente con dólares propios. Esta modalidad requiere contar con una caja de ahorro en dólares y cancelar el resumen con esos fondos, sin pasar por el débito en pesos.
Según referentes del sector financiero, esta operatoria permite pagar consumos en el exterior a un valor inferior incluso al dólar tarjeta actual, utilizando dólares adquiridos por mercado oficial o vía MEP. El proceso es digital, no requiere billetes físicos y está disponible para mayores de 18 años con ingresos declarados.