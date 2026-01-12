Chau Impuesto PAIS: pagar con tarjeta ahora cuesta menos y cambia todo

Con el nuevo esquema, los gastos en moneda extranjera se calculan sobre la cotización del dólar oficial del día y solo se les suma la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. En términos prácticos, el impacto impositivo se redujo casi a la mitad.

Impuesto PAIS y tarjeta: Por qué el dólar tarjeta perdió protagonismo

Especialistas del sistema financiero coinciden en que la salida del Impuesto PAIS achicó de forma significativa la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. Durante años, este tipo de cambio fue uno de los más caros del sistema.

Ahora, el dólar tarjeta se acerca a los valores de los dólares financieros, un cambio que modifica hábitos y estrategias de pago. Para muchos usuarios, pagar con tarjeta en el exterior deja de ser una mala palabra y vuelve a aparecer como una opción viable frente a otras alternativas.

Qué impuestos siguen vigentes en la tarjeta tras el fin del impuesto PAIS

Aunque el Impuesto PAIS ya no rige, no todos los recargos desaparecieron. La Percepción del 30% a cuenta de Ganancias continúa vigente y se aplica automáticamente sobre cada consumo en dólares.

Quienes no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar la devolución total de lo percibido. En cambio, los contribuyentes alcanzados por esos tributos deben computar las percepciones como pago a cuenta, a través del sistema SIRADIG-Trabajador, para que se descuenten en la liquidación anual.

Cómo recuperar lo cobrado en la tarjeta sin impuesto PAIS

El trámite de devolución se gestiona de forma digital ante ARCA (ex AFIP). Para iniciarlo, es necesario contar con CUIT, Clave Fiscal nivel 2 o superior, un CBU informado y el Domicilio Fiscal Electrónico activo.

Desde el servicio “Devolución de Percepciones”, el sistema muestra automáticamente los montos informados por bancos y emisoras de tarjeta. El reclamo se realiza mes por mes y, una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.

Impuesto PAIS y tarjeta: Pagar con dólares propios sigue siendo la opción más barata

Más allá del nuevo esquema, continúa vigente una alternativa que permite evitar cualquier percepción, pagar los consumos directamente con dólares propios. Esta modalidad requiere contar con una caja de ahorro en dólares y cancelar el resumen con esos fondos, sin pasar por el débito en pesos.

Según referentes del sector financiero, esta operatoria permite pagar consumos en el exterior a un valor inferior incluso al dólar tarjeta actual, utilizando dólares adquiridos por mercado oficial o vía MEP. El proceso es digital, no requiere billetes físicos y está disponible para mayores de 18 años con ingresos declarados.