María Corina Machado sorprendió a la escena política internacional al expresar su voluntad de entregarle el Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, luego de la captura de Nicolás Maduro. La dirigente opositora venezolana recordó en una entrevista con Fox News que en octubre pasado dedicó a Trump el galardón que ella misma recibió en Oslo, viaje que debió realizar en secreto desde Venezuela.
Corina Machado quiere regalarle el Nobel de la Paz a Trump
A pesar de haberlo ganado ella, manifestó su intención de entregarle el premio al presidente estadounidense.