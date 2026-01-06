Corina Machado quiere regalarle el Nobel de la Paz a Trump

Machado calificó al 3 de enero como una fecha histórica, señalando que esa jornada marcó el triunfo de la justicia sobre la tiranía, un avance significativo tanto para el pueblo venezolano como para la humanidad en general. Además, comentó que su último contacto con Trump fue el 10 de octubre, día en que se anunció el premio, y expresó su deseo de reanudar el diálogo para agradecerle por su "valiente visión y acciones contra el régimen narcoterrorista". Ante la consulta sobre si realmente consideraría otorgarle el Nobel a Trump, la líder opositora respondió con claridad: "Ciertamente lo haría".

Sin embargo, esta postura le habría generado tensiones con el propio Trump, quien según reportes de fuentes cercanas a la Casa Blanca, veía como un "pecado imperdonable" que Machado no rechazara el reconocimiento. El mandatario estadounidense, conocido por su interés en obtener el Nobel de la Paz, también cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela, afirmando en una conferencia de prensa que le resultaría muy difícil presidir el país debido a la falta de apoyo y respeto dentro de la nación.