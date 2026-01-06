"
Trump

Corina Machado quiere regalarle el Nobel de la Paz a Trump

A pesar de haberlo ganado ella, manifestó su intención de entregarle el premio al presidente estadounidense.

María Corina Machado sorprendió a la escena política internacional al expresar su voluntad de entregarle el Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, luego de la captura de Nicolás Maduro. La dirigente opositora venezolana recordó en una entrevista con Fox News que en octubre pasado dedicó a Trump el galardón que ella misma recibió en Oslo, viaje que debió realizar en secreto desde Venezuela.

Machado calificó al 3 de enero como una fecha histórica, señalando que esa jornada marcó el triunfo de la justicia sobre la tiranía, un avance significativo tanto para el pueblo venezolano como para la humanidad en general. Además, comentó que su último contacto con Trump fue el 10 de octubre, día en que se anunció el premio, y expresó su deseo de reanudar el diálogo para agradecerle por su "valiente visión y acciones contra el régimen narcoterrorista". Ante la consulta sobre si realmente consideraría otorgarle el Nobel a Trump, la líder opositora respondió con claridad: "Ciertamente lo haría".

Sin embargo, esta postura le habría generado tensiones con el propio Trump, quien según reportes de fuentes cercanas a la Casa Blanca, veía como un "pecado imperdonable" que Machado no rechazara el reconocimiento. El mandatario estadounidense, conocido por su interés en obtener el Nobel de la Paz, también cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela, afirmando en una conferencia de prensa que le resultaría muy difícil presidir el país debido a la falta de apoyo y respeto dentro de la nación.

El comentario de Trump causó sorpresa entre los aliados y colaboradores de Machado, según personas vinculadas al equipo opositor. En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó la postura oficial de Washington, descartando a Machado como líder viable y respaldando en cambio a la vicepresidenta y presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Rubio destacó que "María Corina Machado es fantástica", pero enfatizó que la realidad actual obliga a centrarse en figuras como Rodríguez, con quien "se puede trabajar" para abordar los asuntos urgentes que enfrenta Venezuela.

