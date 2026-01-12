Globos de Oro 2026: nominados, alfombra roja y ganadores, minuto a minuto

Mejor película de drama

La última terna de la noche se la lleva "Hamnet". La historia, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal habla de la complicidad de una pareja y cómo sobreponerse al dolor más terrible de perder a un hijo. La cinta está dirigida por Chloé Zhao. Además, Steven Spielberg es uno de los productores ejecutivos.

"Solo quiero decir que el pueblo de Hamnet que hizo esta película conmigo, muchos han perdido a sus seres amados mientras hacíamos esta película y quiero decirles que estamos con ustedes", dijo Chloé en su discurso. "Paul me dijo algo esta mañana: que ser artista es aprender a verse a sí mismo y ser vulnerable para contar una historia que conmueva", agregó.

Mejor película musical o de comedia

"Una batalla tras otra", que viene de ganar el Critics Choice Awards, también se lleva este premio. La cinta está disponible en HBO Max y fue dirigida por Paul Thomas Anderson quien se llevó el galardón a mejor dirección. La película es una comedia negra con personajes ácidos que definen un relato dictatorial fuera de lo común.

Mejor actor en una película dramática

Wagner Moura, el actor de "El agente Secreto" se lleva este premio y así se convierte en el favorito para ganar el premio Oscar en esta terna. En este relato, el actor hace un recorrido por la dura dictadura brasileña con un trabajo sublime y conmovedor. Además, así consigue ser el primer brasilero en conseguir un Globo de Oro.

"Gracias Golden Globes, a mis compañeros de categoría, son extraordinarios y comparto esto con ustedes. Gracias a mi equipo, a Kleber. Eres un genio, eres humano y por muchas cosas más, gracias. El agente Secreto es un recuerdo por la trágica dictadura. Este premio es para los que se apegan a sus culturas y a su pasión", dijo el actor.

Mejor actriz en una película dramática

Jessie Buckley gana el premio por su papel de Agnes en la película "Hamnet", la cual protagoniza con Paul Mescal. La semana pasada la actriz ganó el Critics Choice Awards en la misma terna y se volvió viral por asegurar que podría tomar a su protagonista como una botella de agua.

Lo cierto es que su personaje y su trabajo superaron todo tipo de expectativas. Es conmovedor, angustiante, pero también fuera de lo común, algo pocas veces visto en la historia de Hollywood, en especial para contar una historia tan conocida.

"Esto no es un sentimiento normal o una situación normal, pero gracias Golden Globes. Gracias a Focus y a los que apoyaron esta película. A los 400 extras, los adoro, podría seguir ahí con ustedes el resto de mi vida. Fue un set extraordinario porque estábamos contando la historia del británico más famoso que jamás ha vivido", dijo la actriz en su discurso.

Luego de esto, cerró sobre sus compañeras de terna: "Me siento muy honrada de estar al lado de ustedes en esta categoría. Julia Roberts eres una heroína para mi. Amo lo que hago, amo ser parte de esta industria. Gracias".

Mejor serie de televisión, musical o comedia

"The Studio" se lleva este premio. Es el segundo galardón de la noche que recibe la serie creada por Seth Rogen quien también ganó como mejor actor.

"No podemos esperar a empezar el rodaje de la segunda temporada en una semana", confirmó el protagonista en su discurso sorprendiendo a todos.

Mejor miniserie o serie de antología

"Adolescencia" se lleva este premio. Luego de ganar el Critics Choice Awards y el Emmy en esta terna, es el tercer galardón en la temporada de premios que recibe la tira de Netflix. Además, es el cuarto de la noche porque todos sus actores también se llevaron reconocimiento.

"Este show puede que muestre que debemos tener miedo de los jóvenes, pero ese no es el mensaje, sino todo lo contrario, que queda demostrado que podemos vivir en un mundo mejor. Remover el odio es nuestro trabajo. Gracias por esto, lo atesoraremos", dijo el director.

Mejor serie dramática

"The Pitt" se lleva el premio en esta terna. La temporada 2 ya está en HBO Max y, con solo su primera edición, ya es la serie más premiada en la temporada de premios 2025.

"Gracias, esto es maravilloso. Gracias a los votantes de los Golden Globes. No estaríamos aquí sin la gente de Warner, HBO Max. Gracias a ustedes por creer en nosotros. Tengo a dos de mis colegas en crimen aquí conmigo", dijo el director. Luego, agregó: "Tenemos un grupo excelente con el que trabajamos todos los días. Y quiero agradecerle a los trabajadores de la salud que son los héroes que nos inspiran".

Para cerrar, dijo: "Vivimos en un mundo muy dividido en este momento, pero siento que el cine nos une porque es donde podemos trabajar hacia un objetivo común con humanidad, esencia y podemos hacer cosas increíbles. Quiero agradecerles a todos aquí porque lo que hacen, las historias que cuentan, hacen la diferencia".

Mejor actriz en una serie dramática

Rhea Seehorn se lleva, por primera vez, este premio por su papel de Carol en "Pluribus". La actriz, luego del shock inicial, dijo en su discurso: "Estoy asombrada por sus actuaciones, estoy honrada por compartir con ustedes terna", haciendo referencia a sus compañeras de categoría.

Luego, agregó: "Ahora, hablando de momentos reveladores, Vince Gilligan, gracias por creer en mi. Haces que sea mejor cada día. Gracias a mis productores, guionistas, al cast, a nuestros actores invitados y a todos los artistas. A mi equipo que no se cansa. Gracias Apple TV, Sony. Gracias a mi familia, a mis hijos, a mi pareja y gracias a los Golden Globes, a los votantes. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a esto. Gracias".

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión

Erin Doherty se lleva el premio por su papel en "Adolescencia", donde interpretó a la psicóloga de Jamie Miller. En su discurso, la actriz dijo: "Esta experiencia, para mi, fue moldeada desde adentro de ese set. Esa habitación del episodio 3. Esto no sería lo que fue sin el equipo".

"Le quiero dedicar este premio a los terapeutas. Es algo que no quería asumir, pero es algo que todos sabemos: hay que ir a terapia. Gracias a ese grupo de personas. Fue un honor interpretar a una", cerró después.

Mejor película internacional

En esta terna, Argentina no logró entrar con "Belén" de Dolores Fonzi, pero aún así el premio se lo llevaron latinos. Esto es porque "El Agente Secreto" de Brasil se hizo con el galardón.

"Muchas gracias a todos. Quiero saludar a todos los que nos ven en Brasil. Gracias al festival de cine de Cannes. Además, quiero agradecer a quiénes hicieron que esta película fuera muy exitosa en Brasil, quiero agradecer a mi equipo, al elenco de "El Agente Secreto". Gracias a Wagner Moura por ser tan gran actor", dijo el director Kleber Mendonça Filho. Y cerró: "Me siento muy honrado. Dedico esta película a los jóvenes cineastas. Sigan haciendo películas, gracias".

Mejor actor en una miniserie o serie de antología

Stephen Graham se llevó el premio por su personaje en "Adolescencia". El actor también se llevó el Emmy y el Critics Choice por la serie de Netflix de la que fue co creador.

"Felicidades a todos los nominados, fue un placer compartir este espacio con ustedes. Esto es para todo el elenco y cada miembro de la producción. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Quiero dedicarle este premio a mi papá, mamá, amigos y familia".

Mejor canción original

La terna fue presentada por el actor de "Stranger Things", Joe Keery y Charli xcx quienes confirmaron que el ganador de esta categoría fue "Golden" de "K-POP Demon Hunters". La canción es una de las más escuchadas del año, no solo por la película, sino también por su reproducción en distintas plataformas.

La semana pasada ganó el Critics Choice en la misma terna y, a pesar de que todavía no se conocen las nominaciones a los Oscar, es una de las favoritas para llevarse el premio más importante de la industria del cine en esta terna.

Snoop Dogg presentó la categoría a "mejor podcast"

Es la primera vez que se entrega esta categoría en los Globos de Oro y el primer ganador fue Good Hang con Amy Poehler. Este podcast es de entrevistas con actores y actrices famosos.

La diferencia que tiene este podcast es que, antes de cada entrevista, la actriz habla con una videollamada con algún conocido de su invitado para recopilar información. Además, otro punto a favor es que les permite hacer una pregunta. El primer episodio se estrenó en marzo de 2025 y, a partir de ahí fue un completo éxito.

Se puede escuchar en spotify.