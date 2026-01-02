En el debut del nuevo esquema cambiario ¿Cómo cerró el dólar?

En el mercado de futuros, las primeras operaciones comenzaron bajistas, pero con el correr del día se dieron vuelta en todos los tramos y cerraron con alzas en todos los plazos. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a $1.514,50, mientras que para junio cotizó a $1.703.

Debutan las nuevas bandas: los desafíos por delante

Con el arranque del nuevo esquema cambiario, hay dudas sobre si eso traería aparejado un alivio sobre el tipo de cambio durante enero, no solo por el aumento de la demanda que se observó desde mediados de diciembre, sino también por las inminentes compras del gobierno, que anunció que a partir del 2026 aceleraría la acumulación de reservas.

Se trata de un elemento clave que ayudó a que el riesgo país perforara los 600 puntos a mediados del mes pasado, en el marco del pago a los bonistas este mes, cuando el equipo económico deberá desembolsar aproximadamente unos u$s4.300 millones el 9 de enero. Si bien el gobierno de Javier Milei ratificó que dispone de los medios para asegurar el pago, aún no confirmó bajo qué instrumentos lo realizaría.

A eso se le debe sumar un par de instancias no menores por su impacto en el corto plazo sobre el tipo de cambio: a partir de este jueves 1 de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024, mientras que en el correr del año se abrirá una ventana a las empresas para poder girar utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.

Por otro lado, resta ver qué repercusión tendrá sobre el dólar el cese de la restricción del giro de utilidades de las compañías que cuenten con los balances del pasado año auditados. De todas maneras, las ganancias acumuladas entre los 2019 y 2024 seguirán encausadas a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).