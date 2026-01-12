"
San Juan 8 > San Juan > Chile

Turismo a Chile: la primera quincena de enero muestra una caída del 30%

El informe oficial confirma que cruzaron 12.476 personas menos que el año pasado. La inseguridad y el precio del dólar en Chile frenan la masividad de turistas.

El movimiento en el Paso Internacional de Agua Negra muestra una marcada tendencia a la baja en esta temporada 2025-2026. Según los datos oficiales registrados hasta el 12 de enero, el flujo de personas que cruzaron hacia Chile sufrió una merma del 29% respecto al año anterior.

Las cifras oficiales del reporte:

  • Personas: Se registró un total de 23.983 pasajeros, lo que significa que viajaron 12.476 personas menos que en el periodo anterior.

  • Vehículos: El total de rodados fue de 6.796, reflejando una caída del 32% (una diferencia de 3.744 vehículos).

  • Ingresos y Egresos: Del total de personas, 16.077 salieron del país, mientras que se registraron 7.906 ingresos por este paso.

agua negra

Un escenario condicionado por el miedo y la economía El descenso en las estadísticas coincide con un clima de preocupación entre los viajeros. Durante esta temporada, se han reportado casos de familias sanjuaninas que fueron atacadas por ladrones en sectores turísticos de Chile, lo que ha generado una percepción de mayor riesgo.

A la inseguridad se suma el factor económico: el precio del dólar en Chile ha provocado que los costos no resulten tan convenientes para los argentinos. Según el testimonio de los turistas, la falta de masividad en los centros comerciales es evidente, ya que la brecha de precios actual no justifica el gasto como en temporadas pasadas.

