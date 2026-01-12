El movimiento en el Paso Internacional de Agua Negra muestra una marcada tendencia a la baja en esta temporada 2025-2026. Según los datos oficiales registrados hasta el 12 de enero, el flujo de personas que cruzaron hacia Chile sufrió una merma del 29% respecto al año anterior.
Turismo a Chile: la primera quincena de enero muestra una caída del 30%
El informe oficial confirma que cruzaron 12.476 personas menos que el año pasado. La inseguridad y el precio del dólar en Chile frenan la masividad de turistas.