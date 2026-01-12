Trump se autoproclamó "presidente de Venezuela" y desató polémica internacional

image

El posteo se sumó a otras declaraciones recientes del mandatario, en las que aseguró que “todos van a estar felices” con el rumbo de la transición y destacó la cooperación entre su administración y el nuevo gobierno venezolano. Específicamente en el manejo de los recursos, como el petróleo.

El mensaje generó reacciones inmediatas en la región latinoamericana. Para algunos analistas, se trató de una ironía destinada a marcar liderazgo en el proceso venezolano; para otros, fue una muestra de la estrategia de comunicación de Trump, que utiliza gestos disruptivos para fijar agenda.

Tensión política tras la incautación del buque "Bella 1"

El episodio ocurre en un momento de máxima tensión geopolítica, por un lado Venezuela atraviesa una transición tras la caída de Maduro, en paralelo, Estados Unidos busca asegurar el flujo de petróleo hacia su mercado mientras que Rusia y China observan con recelo la influencia de Washington en Caracas. La tensión global aumentó durante la última semana debido al rol de Estados Unidos en el marco de la persecución del buque “Bella 1”, autoproclamado ruso y que fue abordado por las tropas estadounidenses.

Según el gobierno de Trump, el buque petrolero incumplió las normas estadounidenses y evitó el bloqueo que recae sobre el territorio marítimo. Para Rusia, quien envió un submarino de custodia, el abordaje sobre el buque viola el derecho internacional y representa una “intercepción ilegal”.

Aunque la publicación fue un montaje, el trasfondo es serio. Trump intenta consolidar la idea de que la transición venezolana está bajo el paraguas de Estados Unidos y que su gobierno tiene capacidad de decisión sobre el futuro político y económico del país. En paralelo, la administración estadounidense mantiene reuniones con ejecutivos de la industria petrolera y con aliados regionales para definir la estrategia energética y diplomática en torno a Venezuela.