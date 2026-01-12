Trump se autoproclamó "presidente de Venezuela" y desató polémica internacional
El mandatario estadounidense compartió en Truth Social una imagen manipulada que lo presentaba como jefe de Estado venezolano. La publicación llega en medio de la captura de Nicolás Maduro y la transición política en Caracas, y generó reacciones en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender con un gesto que mezcla provocación política y comunicación digital. En su red social Truth Social, difundió una imagen editada que simulaba ser su ficha de Wikipedia, en la que se lo describía como “presidente interino de Venezuela” desde enero de 2026.
La publicación se viralizó rápidamente y fue interpretada como una señal en medio de la crisis venezolana, apenas días después de la captura de Nicolás Maduro y de la instalación de un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, quien hoy ejerce como presidente interina del país caribeño.
Una ficha falsa con mensaje real
La imagen compartida por Trump mostraba su nombre, fotografía y el cargo de presidente venezolano, en un formato idéntico al de la enciclopedia digital. Aunque se trataba de un montaje, el gesto fue leído como una forma de reafirmar el rol de Washington en la transición política de Caracas y en el control de los recursos energéticos del país.
El posteo se sumó a otras declaraciones recientes del mandatario, en las que aseguró que “todos van a estar felices” con el rumbo de la transición y destacó la cooperación entre su administración y el nuevo gobierno venezolano. Específicamente en el manejo de los recursos, como el petróleo.
El mensaje generó reacciones inmediatas en la región latinoamericana. Para algunos analistas, se trató de una ironía destinada a marcar liderazgo en el proceso venezolano; para otros, fue una muestra de la estrategia de comunicación de Trump, que utiliza gestos disruptivos para fijar agenda.
Tensión política tras la incautación del buque "Bella 1"
El episodio ocurre en un momento de máxima tensión geopolítica, por un lado Venezuela atraviesa una transición tras la caída de Maduro, en paralelo, Estados Unidos busca asegurar el flujo de petróleo hacia su mercado mientras que Rusia y China observan con recelo la influencia de Washington en Caracas. La tensión global aumentó durante la última semana debido al rol de Estados Unidos en el marco de la persecución del buque “Bella 1”, autoproclamado ruso y que fue abordado por las tropas estadounidenses.
Según el gobierno de Trump, el buque petrolero incumplió las normas estadounidenses y evitó el bloqueo que recae sobre el territorio marítimo. Para Rusia, quien envió un submarino de custodia, el abordaje sobre el buque viola el derecho internacional y representa una “intercepción ilegal”.
Aunque la publicación fue un montaje, el trasfondo es serio. Trump intenta consolidar la idea de que la transición venezolana está bajo el paraguas de Estados Unidos y que su gobierno tiene capacidad de decisión sobre el futuro político y económico del país. En paralelo, la administración estadounidense mantiene reuniones con ejecutivos de la industria petrolera y con aliados regionales para definir la estrategia energética y diplomática en torno a Venezuela.