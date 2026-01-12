Viajar en colectivo en San Juan ahora se puede planificar con Google Maps
RedTulum incorporó la planificación de viajes a Google Maps. La herramienta permite consultar recorridos, horarios y combinaciones de colectivos en todo el Gran San Juan y zonas alejadas.
El sistema de transporte público de San Juan dio un nuevo paso hacia la modernización con la integración de RedTulum a Google Maps, una herramienta que ya permite planificar viajes en colectivo de forma simple, precisa y anticipada desde el celular.
La funcionalidad está disponible para recorridos dentro del Gran San Juan, sus alrededores y también hacia departamentos más alejados, facilitando el acceso a información clara y actualizada para miles de usuarios que utilizan el servicio a diario.
La plataforma permite organizar los traslados con anticipación, eligiendo horarios de salida o de llegada y visualizando las opciones disponibles en ese momento. Además, brinda indicaciones paso a paso durante todo el recorrido, desde la caminata inicial hasta el arribo al destino final.
Entre las herramientas más destacadas se encuentra Live View, una función que superpone flechas y direcciones sobre la imagen en tiempo real del celular, lo que mejora la orientación del usuario, especialmente en zonas urbanas con múltiples paradas o combinaciones.
Rutas optimizadas y menos complicaciones
Google Maps combina las distintas líneas de RedTulum para ofrecer itinerarios optimizados, mostrando la ruta completa del viaje, las caminatas necesarias y las alternativas posibles. El sistema permite elegir opciones con menos transbordos, menor distancia a pie o trayectos más rápidos según la preferencia del pasajero.
Toda la información del transporte público se visualiza directamente sobre el mapa, evitando el uso de múltiples aplicaciones y concentrando en un solo entorno digital los datos de recorridos, paradas y conexiones.
Información en tiempo real
El servicio ofrece horarios planificados y actualizados, e informa sobre demoras, desvíos o interrupciones, lo que mejora la previsibilidad de los traslados y permite ajustar los tiempos de viaje con mayor precisión.
También incorpora opciones personalizadas, contemplando aspectos como accesibilidad y condiciones del servicio, para que cada usuario pueda elegir la alternativa más conveniente según sus necesidades.
Impacto en la planificación del transporte
La integración de RedTulum a Google Maps amplía el alcance del sistema de transporte sanjuanino, ya que la información queda disponible a nivel global y en múltiples idiomas.
Además, la incorporación de datos sobre rutas y paradas favorece una planificación más transparente y participativa, con usuarios que pueden involucrarse activamente en la mejora del servicio a partir de información confiable.
Con esta herramienta, San Juan avanza hacia un modelo de movilidad más eficiente, accesible y digital, alineado con las nuevas formas de desplazamiento urbano.