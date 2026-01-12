Viajar en colectivo en San Juan ahora se puede planificar con Google Maps

La plataforma permite organizar los traslados con anticipación, eligiendo horarios de salida o de llegada y visualizando las opciones disponibles en ese momento. Además, brinda indicaciones paso a paso durante todo el recorrido, desde la caminata inicial hasta el arribo al destino final.

54870118076_de7c73b468_o

Entre las herramientas más destacadas se encuentra Live View, una función que superpone flechas y direcciones sobre la imagen en tiempo real del celular, lo que mejora la orientación del usuario, especialmente en zonas urbanas con múltiples paradas o combinaciones.

Rutas optimizadas y menos complicaciones

Google Maps combina las distintas líneas de RedTulum para ofrecer itinerarios optimizados, mostrando la ruta completa del viaje, las caminatas necesarias y las alternativas posibles. El sistema permite elegir opciones con menos transbordos, menor distancia a pie o trayectos más rápidos según la preferencia del pasajero.

54870351578_8063ac2b02_o

Toda la información del transporte público se visualiza directamente sobre el mapa, evitando el uso de múltiples aplicaciones y concentrando en un solo entorno digital los datos de recorridos, paradas y conexiones.

Información en tiempo real

El servicio ofrece horarios planificados y actualizados, e informa sobre demoras, desvíos o interrupciones, lo que mejora la previsibilidad de los traslados y permite ajustar los tiempos de viaje con mayor precisión.

54870413200_e2f06ed8e7_o

También incorpora opciones personalizadas, contemplando aspectos como accesibilidad y condiciones del servicio, para que cada usuario pueda elegir la alternativa más conveniente según sus necesidades.

Impacto en la planificación del transporte

La integración de RedTulum a Google Maps amplía el alcance del sistema de transporte sanjuanino, ya que la información queda disponible a nivel global y en múltiples idiomas.

54870369884_00df858d3c_o

Además, la incorporación de datos sobre rutas y paradas favorece una planificación más transparente y participativa, con usuarios que pueden involucrarse activamente en la mejora del servicio a partir de información confiable.

54870351573_e593eb2dd3_o

Con esta herramienta, San Juan avanza hacia un modelo de movilidad más eficiente, accesible y digital, alineado con las nuevas formas de desplazamiento urbano.