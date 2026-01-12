"
Un niño de 6 años falleció tras sufrir una muerte súbita

El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Rawson durante la noche del domingo. Fue trasladado por su abuela, pero los médicos no pudieron reanimarlo.

Lo que parecía ser una jornada de domingo habitual terminó en tragedia en San Juan. Alrededor de las 21:00, una mujer llegó desesperada al Hospital Guillermo Rawson trasladando a su nieto de 6 años en grave estado; pese a la asistencia inmediata, se constató que el pequeño sufrió una muerte súbita."

El pequeño fue trasladado de urgencia por su abuela hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. A pesar del esfuerzo del personal de salud, se informó que el menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante, cuadro vinculado a una muerte súbita.

De acuerdo con lo detallado por fuentes vinculadas a la investigación a este diario, el niño ingresó al nosocomio ya sin presentar signos vitales. Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre la identidad del menor y se desconocen mayores precisiones sobre su historial clínico previo.

