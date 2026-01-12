Lo que parecía ser una jornada de domingo habitual terminó en tragedia en San Juan. Alrededor de las 21:00, una mujer llegó desesperada al Hospital Guillermo Rawson trasladando a su nieto de 6 años en grave estado; pese a la asistencia inmediata, se constató que el pequeño sufrió una muerte súbita."
Un niño de 6 años falleció tras sufrir una muerte súbita
El menor ingresó sin signos vitales al Hospital Rawson durante la noche del domingo. Fue trasladado por su abuela, pero los médicos no pudieron reanimarlo.