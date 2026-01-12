Un niño de 6 años falleció tras sufrir una muerte súbita

El pequeño fue trasladado de urgencia por su abuela hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. A pesar del esfuerzo del personal de salud, se informó que el menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante, cuadro vinculado a una muerte súbita.

De acuerdo con lo detallado por fuentes vinculadas a la investigación a este diario, el niño ingresó al nosocomio ya sin presentar signos vitales. Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre la identidad del menor y se desconocen mayores precisiones sobre su historial clínico previo.