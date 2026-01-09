"
Estados Unidos canceló la segunda de ataques a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ante la colaboración del actual gobierno de Venezula se decidió suspender la acción.

Donald Trump aseguró que "canceló" una "segunda oleada de ataques" a Venezuela que había anunciado desde el mismo 3 de enero, día en que capturó y sacó del poder a Nicolás Maduro. En su propia red social explicó que la cancelación de ese ataque se debe a la “cooperación” de las autoridades en Caracas, el chavismo residual que encabeza Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos posteó que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" porque, hasta el momento, las autoridades del país sudamericano se mantienen colaborando con la Casa Blanca.

Trump ve como mensajes claros de esa "colaboración" las decisiones que él mismo tomó sobre el manejo sin plazos del negocio del petróleo venezolano. También, en las últimas horas, atribuyó a la presión desde Washington a la liberación de presos políticos mantenidos hasta ahora por el régimen que encabezaba Maduro. Dijo que esa ha sido "una medida inteligente en la búsqueda de la paz".

En su mensaje también elogió la marcha con el petróleo: "Estamos trabajando bien en la reconstrucción de la infraestructura del país" destacó Trump, y destacó los "acuerdos en materia de gas y petróleo".

Trump: ataques cancelados por la "cooperación" de Caracas

En su cuenta en "Truth", la red social que creó cuando cancelaron su cuenta en X, escribió: "Venezuela está liberando un gran número de presos políticos como una señal de ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, su infraestructura de petróleo y gas. Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques que se esperaba, la cual parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad y protección. Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las grandes petroleras (“BIG OIL”), con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT.”

Es una manera brutal, como es el estilo de Trump, de decir "por el momento". En el posteo deja en claro que por esa cooperación, ha cancelado la segunda ola de ataques de se esperaba. Inmediatamente, advierte que "todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad y protección".

FUENTE: A24

