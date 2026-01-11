El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana detenido en Nueva York y envió su primer mensaje público tras la operación militar de Estados Unidos en territorio caribeño, según informó su hijo Nicolás Maduro Guerra, quien transmitió las palabras del exmandatario durante un encuentro partidario del chavismo.
Maduro habló desde la cárcel y aseguró estar bien
El mensaje fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del testimonio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra.