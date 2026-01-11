"
Maduro habló desde la cárcel y aseguró estar bien

El mensaje fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del testimonio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana detenido en Nueva York y envió su primer mensaje público tras la operación militar de Estados Unidos en territorio caribeño, según informó su hijo Nicolás Maduro Guerra, quien transmitió las palabras del exmandatario durante un encuentro partidario del chavismo.

Qué dijo Nicolás Maduro en su primer mensaje luego de su detención

Durante el acto partidario, Maduro Guerra aseguró que su padre buscó llevar tranquilidad a su entorno político y personal. “Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”, expresó ante los militantes, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre referentes chavistas.

El hijo del exmandatario sostuvo además que Maduro se encuentra en buen estado anímico y físico mientras enfrenta un proceso judicial en Nueva York. “No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”, manifestó.

FUENTE: Ámbito.com

