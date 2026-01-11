Maduro habló desde la cárcel y aseguró estar bien

El mensaje fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del testimonio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien transmitió lo que su padre habló con sus abogados en Estados Unidos. Es la primera expresión indirecta del exmandatario desde su traslado al país norteamericano.

Qué dijo Nicolás Maduro en su primer mensaje luego de su detención

Durante el acto partidario, Maduro Guerra aseguró que su padre buscó llevar tranquilidad a su entorno político y personal. “Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”, expresó ante los militantes, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre referentes chavistas.