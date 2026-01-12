El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó su sexta jornada consecutiva comprando divisas y acumula desde el 5 de enero un total de USD 273 millones en el marco del esquema diseñado para fortalecer las reservas internacionales.
El Central volvió a comprar dólares: acumula $ 273 millones en lo que va de enero
La entidad adquirió USD 55 millones en el Mercado Libre de Cambios en la rueda de este lunes, concretando así su sexta jornada consecutiva adquiriendo divisas. Las reservas cerraron en USD 44.768 millones.