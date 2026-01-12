El Central volvió a comprar dólares: acumula $ 273 millones en lo que va de enero

image

La autoridad monetaria, presidida por Santiago Bausili, volvió a ubicarse por encima del límite diario equivalente al 5% del total operado en el mercado, una restricción establecida a comienzos de año para la compra de divisas con el objetivo de limitar el impacto sobre la dinámica de precios del dólar.

La entidad mantiene bajo vigilancia esa cifra diaria, dado que las compras no deben superar ese voluman para evitar distorsiones en la normal formación de precios. En ruedas recientes, algunas adquisiciones puntuales superaron ese umbral, lo que generó atención entre operadores y analistas.

Según proyecciones oficiales, y en función del grado de remonetización que experimente la economía, las compras de divisas del BCRA podrían situarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, cifra que dependerá tanto de la oferta privada como de la demanda por turismo y otras obligaciones en moneda extranjera.