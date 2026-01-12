"
El Central volvió a comprar dólares: acumula $ 273 millones en lo que va de enero

La entidad adquirió USD 55 millones en el Mercado Libre de Cambios en la rueda de este lunes, concretando así su sexta jornada consecutiva adquiriendo divisas. Las reservas cerraron en USD 44.768 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó su sexta jornada consecutiva comprando divisas y acumula desde el 5 de enero un total de USD 273 millones en el marco del esquema diseñado para fortalecer las reservas internacionales.

En la rueda más reciente la entidad adquirió USD 55 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), según el reporte oficial, manteniendo así su estrategia de intervención directa en el mercado cambiario.

Como resultado de estas operaciones, las reservas brutas del BCRA aumentaron en USD 372 millones de dólares y cerraron la jornada en USD 44.768 millones, mientras que el tipo de cambio mayorista avanzó hasta $1.467,50 pesos por dólar con un volumen negociado de USD 434 millones.

La autoridad monetaria, presidida por Santiago Bausili, volvió a ubicarse por encima del límite diario equivalente al 5% del total operado en el mercado, una restricción establecida a comienzos de año para la compra de divisas con el objetivo de limitar el impacto sobre la dinámica de precios del dólar.

La entidad mantiene bajo vigilancia esa cifra diaria, dado que las compras no deben superar ese voluman para evitar distorsiones en la normal formación de precios. En ruedas recientes, algunas adquisiciones puntuales superaron ese umbral, lo que generó atención entre operadores y analistas.

Según proyecciones oficiales, y en función del grado de remonetización que experimente la economía, las compras de divisas del BCRA podrían situarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, cifra que dependerá tanto de la oferta privada como de la demanda por turismo y otras obligaciones en moneda extranjera.

