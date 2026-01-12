Fugas, pedidos de captura y robos: dos operativos policiales con un mismo final

Al momento de la identificación, se constató que Cortinez tenía dos pedidos de captura vigentes, uno por hurto simple y otro por coacción. Tras el operativo, ambos fueron trasladados a la Comisaría 9ª y puestos a disposición de la Justicia. En el caso de Cortinez, se prevé que regrese al Penal de Chimbas en los próximos días.

image

El segundo hecho ocurrió en el departamento Chimbas, donde un joven de 27 años fue detenido cuando intentaba robar una motocicleta Corven Energy de color rojo y negro en el Barrio Ameghino.

Según el informe policial, el sospechoso, identificado como Ramírez, intentó darse a la fuga al ser interceptado por los efectivos. Durante la huida, arrojó un casco contra el móvil policial, provocando daños en el capot del patrullero.

La motocicleta fue posteriormente reconocida por el damnificado, quien explicó que había prestado el rodado a su hermano para realizar trámites en el centro de la ciudad. Tras el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo y Ramírez quedó detenido a disposición del Juzgado de Flagrancia.