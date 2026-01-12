Fugas, pedidos de captura y robos: dos operativos policiales con un mismo final
Dos operativos policiales terminaron con detenidos en Caucete y Chimbas. Hubo persecuciones, fuga, daños a un patrullero y un sospechoso con pedidos de captura vigentes.
Dos procedimientos policiales ocurridos en distintos puntos de San Juan dejaron como saldo personas detenidas, persecuciones y causas judiciales en marcha, en una jornada marcada por la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El primer episodio se registró en las primeras horas de este lunes en el departamento Caucete, cuando personal de la Comisaría 9ª realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de avenida Paula Albarracín. En ese contexto, los efectivos observaron a David Cortinez, quien se desplazaba junto a Raúl Vargas.
Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga de manera repentina, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta un descampado cercano. Allí, los uniformados lograron reducir y detener a los dos sujetos, pese a que se mostraron ofuscados durante el procedimiento.
Al momento de la identificación, se constató que Cortinez tenía dos pedidos de captura vigentes, uno por hurto simple y otro por coacción. Tras el operativo, ambos fueron trasladados a la Comisaría 9ª y puestos a disposición de la Justicia. En el caso de Cortinez, se prevé que regrese al Penal de Chimbas en los próximos días.
El segundo hecho ocurrió en el departamento Chimbas, donde un joven de 27 años fue detenido cuando intentaba robar una motocicleta Corven Energy de color rojo y negro en el Barrio Ameghino.
Según el informe policial, el sospechoso, identificado como Ramírez, intentó darse a la fuga al ser interceptado por los efectivos. Durante la huida, arrojó un casco contra el móvil policial, provocando daños en el capot del patrullero.
La motocicleta fue posteriormente reconocida por el damnificado, quien explicó que había prestado el rodado a su hermano para realizar trámites en el centro de la ciudad. Tras el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo y Ramírez quedó detenido a disposición del Juzgado de Flagrancia.