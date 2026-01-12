Milei presentó sus redes en inglés con un video de IA y guiños libertarios

El lanzamiento estuvo acompañado por un video generado con Inteligencia Artificial, musicalizado con el tema Brown Sugar de The Rolling Stones. En la pieza audiovisual aparece el “General ANCAP”, la versión superheróica del Presidente que representa su ideología cercana al anarcocapitalismo y que fue parte central de su campaña electoral.

El video recorre distintos momentos de su trayectoria política y personal: su propuesta de eliminación de ministerios, encuentros con figuras internacionales como el empresario Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, además de actos públicos, recitales, movilizaciones junto a sus seguidores y tapas de diarios donde Milei ocupó la portada.

La figura del “superhéroe libertario” ya había sido utilizada durante la campaña presidencial y en eventos y convenciones a los que Milei asistió junto a la actual diputada nacional Lilia Lemoine.

Embed - Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés con un llamativo video

En paralelo al lanzamiento de las cuentas en inglés, la consultora Opina Argentina difundió un estudio nacional que ubica a Milei como el dirigente político con mejor imagen del país al inicio de 2026. Según el informe, el Presidente registra un 48% de imagen positiva, frente a un 51% de opiniones negativas.

El relevamiento se realizó sobre una muestra de 3.590 personas en todo el país, con un margen de error de ±1,7% y un nivel de confianza del 95%. De acuerdo con los datos, el mayor nivel de respaldo se da entre jóvenes de 16 a 29 años, donde alcanza el 54%, mientras que en los grupos etarios de 30 a 49 y de 50 años o más el apoyo desciende alrededor de diez puntos.

El estudio también señala que La Libertad Avanza continúa siendo el espacio político con mayor intención de voto, por encima del peronismo. Detrás de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como el funcionario del Gobierno mejor valorado, mientras que Axel Kicillof encabeza las preferencias dentro del arco opositor.

Según se informó oficialmente, las nuevas cuentas en inglés estarán destinadas a difundir la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión de la Argentina en el escenario internacional, como parte de una estrategia de comunicación directa y sin intermediarios.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó el Presidente en un mensaje difundido en video, reafirmando su compromiso con la difusión global de las ideas de la libertad.

