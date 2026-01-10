"Erraron otra vez": Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó default

El Presidente acompañó su mensaje con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien argumentó que en países solventes la deuda pública no se amortiza por completo, sino que el capital se refinancia permanentemente mientras se cumplen los pagos de intereses.

La operatoria técnica: Cambio de acreedor

El balance del BCRA correspondiente a la última semana de diciembre reveló un movimiento de USD 2.500 millones. El Gobierno utilizó estos fondos para devolver la parte ejecutada del swap de USD 20.000 millones que había acordado con Washington antes de las elecciones legislativas. Para realizar este pago sin afectar las reservas internacionales, se tomó un crédito de monto equivalente con un organismo internacional.

Detalles de la transacción:

Monto: USD 2.500 millones.

Origen de los fondos: Aunque el BCRA no precisó la fuente, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea.

Objetivo: Cancelar el tramo utilizado del swap con EE. UU. y estirar los plazos de vencimiento.

Déficit cero y solvencia

El argumento central del oficialismo es que, al no existir déficit presupuestario, el stock total de la deuda no aumenta. "Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde", explicó Rallo en el video difundido por Milei.

Según esta visión, al mantenerse el superávit fiscal, el peso de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) continúa su tendencia decreciente.__IP__

RubroVariaciónConceptoOtros Pasivos- USD 2.500 MCancelación tramo Swap con EE. UU.Obligaciones con Org. Int.+ USD 2.500 MNuevo financiamiento (posible BIS)Reservas InternacionalesNeutraLa operación se compensó contablemente.El fantasma del default

Para la Casa Rosada, la capacidad de conseguir este nuevo financiamiento es una prueba de que el mercado confía en el programa económico. Fuentes del Banco Central evitaron dar detalles sobre la tasa o el plazo del nuevo crédito, pero aclararon que no se trata de fondos provenientes del FMI.

Este movimiento se suma a la cancelación previa de deudas con el propio BIS a principios de 2024, lo que para el Ejecutivo demuestra una "mejora progresiva de la solvencia del Estado argentino".