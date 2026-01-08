Milei recibió a directivos de Vicuña por las inversiones de cobre en San Juan

También se abordó la importancia de instrumentos como el RIGI para generar condiciones de estabilidad en proyectos de largo plazo. Esto se alinea con una visión de desarrollo responsable y de creación de valor para el país y las regiones donde opera la compañía.

El Proyecto Vicuña es un activo de desarrollo de cobre, oro y plata que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol emplazados en territorio sanjuanino sobre la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. Si bien Vicuña es un proyecto binacional, todas las inversiones bajo el RIGI se realizan dentro de Argentina.

Vicuña continúa avanzando en los estudios de ingeniería y técnicos, con el objetivo de publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026.

Acerca de Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan, Argentina, y la III Región adyacente, Chile.