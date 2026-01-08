"
Vicuña

Milei recibió a directivos de Vicuña por las inversiones de cobre en San Juan

De la reunión participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP; Ron Hochstein, CEO de Vicuña y José Luis Morea, country director en la Argentina.

El encuentro de esta mañana entre Javier Milei y los directivos de Vicuña fue una oportunidad para compartir con las autoridades nacionales el avance del proyecto integrado, su desarrollo por etapas y horizonte a largo plazo tras la aplicación al RIGI bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo).

De la reunión con el Presidente Milei y el Canciller Pablo Quirno participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, Director País para Argentina y Chile de Vicuña Corp. }

Durante el encuentro, se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras.

También se abordó la importancia de instrumentos como el RIGI para generar condiciones de estabilidad en proyectos de largo plazo. Esto se alinea con una visión de desarrollo responsable y de creación de valor para el país y las regiones donde opera la compañía.

El Proyecto Vicuña es un activo de desarrollo de cobre, oro y plata que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol emplazados en territorio sanjuanino sobre la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. Si bien Vicuña es un proyecto binacional, todas las inversiones bajo el RIGI se realizan dentro de Argentina.

Vicuña continúa avanzando en los estudios de ingeniería y técnicos, con el objetivo de publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026.

Acerca de Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan, Argentina, y la III Región adyacente, Chile.

