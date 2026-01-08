El encuentro de esta mañana entre Javier Milei y los directivos de Vicuña fue una oportunidad para compartir con las autoridades nacionales el avance del proyecto integrado, su desarrollo por etapas y horizonte a largo plazo tras la aplicación al RIGI bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo).
Milei recibió a directivos de Vicuña por las inversiones de cobre en San Juan
De la reunión participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP; Ron Hochstein, CEO de Vicuña y José Luis Morea, country director en la Argentina.