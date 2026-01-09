Javier G. Milei: "La región ha despertado de la pesadilla del socialismo"

En relación con Venezuela, Milei fue categórico incluso antes de que se concretara la ofensiva estadounidense. “El régimen de Maduro es en América Latina hoy lo que fue Cuba en los 70. El socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo por la vía democrática, pero termina en situaciones totalitarias”, sostuvo.

El Presidente no ahorró definiciones duras contra el mandatario venezolano. “Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico”, afirmó, y agregó que el chavismo “ha contaminado al continente con espías y actos subversivos”.

image

En esa línea, acusó a los gobiernos alineados con ese espacio ideológico de encubrirlo: “Países financiados por este narcoterrorista asesino después no lo quieren condenar”.

El respaldo explícito a Estados Unidos

Consultado sobre una eventual intervención de Estados Unidos en la región, Milei dejó una definición que, tras los hechos, cobró especial relevancia. “Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y, si necesitan de mi apoyo, lo van a tener”, aseguró.

Según explicó, en Venezuela funciona “un régimen dictatorial, narcoterrorista, que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI”.

Sobre el tipo de ayuda que podría brindar Argentina, Milei fue directo: “El que me requieran. Estoy dispuesto a ayudar”, dijo, y remarcó: “Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo”.

Críticas al socialismo del siglo XXI

Durante la entrevista, el Presidente también trazó un diagnóstico regional y sostuvo que América Latina atraviesa un cambio de época. “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, afirmó.

Y añadió: “La gente está descubriendo que es una farsa, que toda esa pátina buenista no es más que un relato sensiblero y mentiroso para que un conjunto de forajidos tome el poder y empobrezca a la población. En todos los lugares donde se aplica es un fracaso”.

La ratificación tras la captura de Maduro

Luego de la detención de Nicolás Maduro, CNN volvió a consultar al Gobierno argentino sobre su postura. Desde Casa Rosada ratificaron el respaldo a la decisión de Trump.

“Apoyamos incondicionalmente la decisión de Donald Trump de capturar a un narco dictador criminal como Maduro. Es un momento histórico para la libertad y la democracia. Argentina está del lado correcto de la historia”, señalaron fuentes oficiales.

Respecto a la continuidad provisoria de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo venezolano, en lugar de María Corina Machado, desde el Gobierno argentino indicaron: “Lo importante es que la transición dispuesta por Donald Trump va a garantizar el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela en un contexto de paz”.

Las diferencias con Lula y el vínculo comercial

En el plano regional, Milei volvió a marcar distancia con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien consideró “alineado con el socialismo del siglo XXI”.

“La solución de sus aliados es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron”, lanzó, y aclaró: “No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema”.

Sin embargo, matizó cuando se refirió al comercio bilateral. “Uno puede pensar distinto y seguir comercializando. El comercio beneficia a todos”, explicó, y citó al economista Milton Friedman para defender la convivencia económica entre países con diferencias ideológicas.

“Antes de dejar las ideas de la libertad y abrazar el socialismo, preferiría no estar más en este mundo”, concluyó.

Colombia y el futuro regional

Finalmente, sobre las elecciones en Colombia, donde gobierna Gustavo Petro, Milei sostuvo que “el destino lo van a decidir los colombianos”, aunque dejó en claro su distancia política: “Claramente no es alguien con quien comulgue en ideas”.