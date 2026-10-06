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Femicidio de Agostina: encontraron en el celular de Barrelier una foto de otra posible víctima

Paralelamente, el juzgado interviniente mantiene la detención de su pareja por el delito de encubrimiento.

La fiscalía a cargo de Raúl Garzón incorporó un elemento probatorio de significación hallado en el teléfono celular de Claudio Barrelier, principal imputado en la causa por el femicidio de Agostina Vega.

La extracción forense de datos permitió recuperar una foto sacada en 2024, en la que se observa a una mujer desnuda y con las extremidades amarradas. La Justicia busca identificarla y determinar en que circunstancias se tomó la imagen.

La abogada del padre de la víctima, Fernanda Analiz, ratificó que el hallazgo reforzó la hipótesis sobre una serie de ataques de índole sexual perpetrados por el acusado con anterioridad al crimen de la adolescente.

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Según contó en diálogo con El Doce, la contabilización de damnificadas ascendió a seis, ya que, además de Agostina, hay un caso investigado por el fiscal Iván Rodríguez en 2025, el de la fotografía y testimonios de chicas que aseguran haber sido víctimas del acusado y se acercaron a su oficina tras la difusión del caso.

Además, dirigió severas críticas contra el desempeño de los organismos judiciales que intervinieron en las investigaciones previas. “En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, sostuvo.

En ese sentido, la letrada añadió: “El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”.

Paralelamente, el juzgado interviniente mantiene la detención de Marianela Palmero, pareja de Barrelier, por el delito de encubrimiento.

Las actuaciones judiciales procuran establecer si Palmero tuvo participación o presencia durante los episodios bajo investigación, mientras los peritos informáticos continúan con las tareas de identificación sobre la persona fotografiada.

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