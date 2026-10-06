Femicidio de Agostina: encontraron en el celular de Barrelier una foto de otra posible víctima

Según contó en diálogo con El Doce, la contabilización de damnificadas ascendió a seis, ya que, además de Agostina, hay un caso investigado por el fiscal Iván Rodríguez en 2025, el de la fotografía y testimonios de chicas que aseguran haber sido víctimas del acusado y se acercaron a su oficina tras la difusión del caso.

Además, dirigió severas críticas contra el desempeño de los organismos judiciales que intervinieron en las investigaciones previas. “En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, sostuvo.

En ese sentido, la letrada añadió: “El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”.

Paralelamente, el juzgado interviniente mantiene la detención de Marianela Palmero, pareja de Barrelier, por el delito de encubrimiento.

Las actuaciones judiciales procuran establecer si Palmero tuvo participación o presencia durante los episodios bajo investigación, mientras los peritos informáticos continúan con las tareas de identificación sobre la persona fotografiada.