Una mujer de 35 años fue asesinada a puñaladas durante la noche del jueves en el baño de un bar del centro de Córdoba. El principal sospechoso es su pareja, quien también trabajaba en el establecimiento y, después del ataque, intentó quitarse la vida. Permanece internado en grave estado y bajo custodia policial.
Conmoción en Córdoba: asesinó a su mujer en un bar de La Cañada e intentó suicidarse
Fue en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, en el centro de la capital provincial. La víctima era empleada del local. El agresor se encuentra internado en grave estado.