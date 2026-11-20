El ataque se produjo en el sector de los baños del establecimiento. Otra trabajadora encontró la escena y dio aviso para que intervinieran los servicios de emergencia.

Después de agredir a González, el hombre se provocó heridas con el mismo elemento cortante. Fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital de Urgencias, donde quedó internado con lesiones de gravedad y custodia policial.

Una comerciante de la zona confirmó que la víctima y el sospechoso eran pareja y que se habrían conocido en el propio bar. La mujer también recordó que González era una persona conocida en el sector.

La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente. Los investigadores trabajan sobre testimonios y otras evidencias para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.