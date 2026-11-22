Uno de los momentos que recordó con mayor dolor fue la decisión de no tratar la iniciativa en el Senado. Según expresó, esa postergación terminó con la esperanza que tenían muchas familias. Sin embargo, reconoció a los 28 senadores que intentaron impulsar el debate.

En su mensaje, planteó una serie de preguntas dirigidas a los legisladores: “¿Qué están esperando para tratar esta ley? ¿Cuántas familias más tienen que sufrir? ¿Cuántos jóvenes tienen que perder su tranquilidad, su futuro y hasta sus ganas de vivir?”.

El reclamo por los controles a las apuestas online

La madre pidió que la regulación no se limite a las plataformas de apuestas, sino que también alcance a quienes prestan dinero a personas vulnerables para que continúen jugando y acumulando deudas.

Además, cuestionó la facilidad con la que los usuarios pueden registrarse en estos sitios y propuso controles de identidad más estrictos. Como ejemplo, mencionó los mecanismos de identificación facial que exige Mercado Pago y preguntó por qué no se aplican medidas similares para acceder a las plataformas de apuestas.

Otro de los puntos centrales de la carta fue la publicidad. La mujer sostuvo que la promoción constante de las apuestas incentiva el consumo y puede empujar a los jóvenes a comprometer su futuro económico. También reclamó explicaciones por las demoras legislativas y pidió a los representantes que prioricen la salud de los adolescentes por encima de cualquier otro interés.

“Nuestros hijos no pueden seguir esperando”

En otro tramo, describió la ludopatía como un problema que excede lo económico: habló de mentiras, deudas, pérdida de tranquilidad, vínculos destruidos y familias atravesadas por la desesperación.

“La ludopatía mata vidas. No es una frase para llamar la atención, es una realidad que muchas familias padecemos”, advirtió.

La carta también hizo referencia a la preocupación expresada por el papa León XIV durante su reciente visita y al aumento de los suicidios entre jóvenes, que la mujer vinculó con el drama que atraviesan algunas familias.

Hacia el final, insistió en que los senadores fueron elegidos para representar a la sociedad y les exigió “responsabilidad, compromiso y acción”. Su mensaje cerró con una frase que sintetiza el reclamo: “Porque detrás de cada día de demora hay familias que siguen sufriendo. Y nuestros hijos no pueden seguir esperando”.

La firmó como “una madre, una hija y una ciudadana que pide que dejen de mirar para otro lado”.