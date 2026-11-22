Un mensaje con pausas y vacilaciones

La intervención de Musk duró poco más de dos minutos y tuvo un tono informal. En distintos momentos hizo pausas, repitió palabras y reconoció que no tenía preparado un discurso para la ocasión.

“Solo quería agradecerles por confiar en nosotros. No sé muy bien qué decir”, expresó. También manifestó su deseo de que los argentinos puedan disfrutar de los vehículos de la marca.

Hacia el final volvió sobre la misma idea y resumió su mensaje en un agradecimiento por la bienvenida a Tesla en el país. La comunicación terminó después de una serie de frases breves y gestos frente a la cámara.

El elogio de Milei a Musk

Después de la desconexión, el Presidente retomó la palabra y celebró la llegada de la automotriz. Milei defendió la apertura económica y sostuvo que la competencia puede impulsar la innovación y reducir los precios.

También justificó la brevedad de la intervención del empresario con una frase: “En general la gente que hace no suele hablar mucho”. Luego lo definió como “el Leonardo Da Vinci del siglo XXI” y destacó sus desarrollos tecnológicos.

La llegada de Tesla se oficializó el viernes 20 de noviembre, con un acto en el que también se presentó el acuerdo con YPF para desarrollar una red de supercargadores. La aparición de Musk terminó siendo uno de los momentos más comentados de la presentación, tanto por el anuncio de infraestructura como por la espontaneidad de su saludo.