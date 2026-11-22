Música y artistas sanjuaninos en los escenarios alternativos

Uno de los atractivos de la feria es la posibilidad de disfrutar de músicos y bailarines locales. Desde las 20, los tres escenarios alternativos ofrecen diferentes propuestas para quienes recorren el predio y buscan conocer el talento sanjuanino.

En el Escenario La Peña, el folclore es protagonista. Músicos y bailarines de la provincia rinden homenaje a las tradiciones con zambas y chacareras que invitan al público a sumarse. Los espacios para sentarse permiten disfrutar de las presentaciones, aunque muchos visitantes también se levantan para bailar.

Por su parte, el Escenario Alternativo reúne diferentes géneros musicales y convoca a un público de distintas edades. Allí, los artistas sanjuaninos encuentran un espacio para mostrar sus propuestas y acercarse a nuevos espectadores.

El Velódromo Vicente Chancay también es escenario de una de las propuestas visuales más destacadas de la celebración: el espectáculo artístico central de la FNS.

La puesta combina el universo de los dinosaurios, la música y la imaginación, con un recorrido que conecta el pasado prehistórico de San Juan con los sueños de la infancia. La propuesta convoca especialmente a las familias y suma una experiencia diferente a los recorridos por la feria.

El cierre de los espectáculos nacionales se desarrolla en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2 encabezan la programación musical.

La noche está dedicada al cuarteto y la música popular, con tres propuestas que concentran la atención del público en el escenario principal. La apertura de puertas del estadio está prevista para las 21:30.

Los valores de las entradas varían según el sector elegido:

Feria y Velódromo: $5.000.

Tribunas Populares Norte y Sur: $20.000.

Campo (de pie): $30.000.

Platea Alta: $35.000.

Platea Baja: $45.000.

Además, las entradas correspondientes al sábado 21 también son válidas para ingresar este domingo a la Feria y al Velódromo, luego de la suspensión de las actividades del predio por las condiciones climáticas. La feria que no pudo realizarse durante esa jornada fue reprogramada para este lunes 23 de noviembre, desde las 19, con entrada gratuita.

Canal 8 transmite en vivo desde la Fiesta del Sol

En medio del movimiento de la última jornada, Canal 8 también despliega una cobertura especial desde distintos sectores del predio, con móviles en vivo que muestran las actividades, los espectáculos y el ambiente de la celebración.

El canal cuenta además con su propio stand, donde los conductores animan el espacio, interactúan con los visitantes y transmiten lo que sucede durante la noche. Quienes se acerquen también pueden participar del sorteo de una moto 110 de Motos Lucero y formar parte de la cobertura desde adentro de la Fiesta Nacional del Sol.