Economía, jubilaciones y salud: los principales reclamos de la oposición

Para esta presentación, la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios.

El área económica concentra la mayor cantidad de interrogantes: representa el 46% del cuestionario, con 392 preguntas. Los senadores solicitaron precisiones sobre el nivel de actividad, las tarifas, el endeudamiento, los impuestos, las privatizaciones, la situación industrial y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.

En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con 234 consultas (18%). Allí se acumulan los reclamos por jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales.

El tercer lugar corresponde al Ministerio de Salud, con 148 preguntas (11,5%). Entre los temas que deberá abordar Santilli aparecen la situación del PAMI, los hospitales públicos, las prestaciones para personas con discapacidad contempladas en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los expedientes que pueden incomodar al oficialismo

Más allá de las cuestiones económicas y sociales, el cuestionario incluye temas de fuerte contenido político que podrían generar cruces durante la sesión.

Uno de los capítulos apunta a los movimientos en Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro. Los senadores buscan conocer cómo funcionaron los controles migratorios y si existió algún tipo de asistencia oficial para facilitar su traslado, con posibles intervenciones de Santiago Caputo o utilización de recursos estatales.

También habrá preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Manuel Adorni del Gabinete, luego de su renuncia en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El resto de las consultas se distribuye entre las áreas de Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central. Entre ellas aparecen interrogantes sobre el destino de las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cómo se acordó la presentación de Santilli en el Senado

La fecha de la exposición fue resultado de una negociación entre los distintos espacios políticos de la Cámara alta.

El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, había impulsado un proyecto de resolución para exigir la presencia del jefe de Gabinete el 18 de noviembre, ante su prolongada ausencia del Congreso.

Sin embargo, las gestiones de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, permitieron acordar la convocatoria para este miércoles.

Santilli estará acompañado por los vicejefes de Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt. A diferencia de la última presentación de Adorni en Diputados, en abril, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del resto de los ministros.

La reforma electoral, el próximo desafío del Gobierno

La exposición de Santilli también funcionará como antesala de otra jornada importante para el oficialismo.

Este jueves, el Senado debatirá la reforma electoral, uno de los proyectos centrales del Gobierno nacional. En las negociaciones con los gobernadores aliados, el jefe de Gabinete cumple un papel determinante.

De esta manera, su debut ante la Cámara alta no solo servirá para presentar un balance de gestión: también será una instancia para medir el nivel de respaldo político al Gobierno y la capacidad del oficialismo para responder a los cuestionamientos de la oposición.