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Entre ejercicios militares y actos religiosos, Milei afianza sus principales alianzas

El Presidente encabezó un homenaje al Rebe de Lubavitch y viajará a Córdoba para supervisar un ejercicio militar conjunto con tropas estadounidenses, en una nueva señal de su política exterior.

La agenda de Javier Milei estará marcada esta semana por dos de los principales ejes de su política internacional: el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos y el respaldo a Israel. Entre actividades diplomáticas, religiosas y militares, el Presidente buscará consolidar los vínculos que mantiene con ambos países desde el inicio de su gestión.

El primer paso se dio este lunes por la noche en el Palacio Libertad, donde Milei encabezó el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en homenaje al rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo. Durante su discurso, el mandatario volvió a relacionar sus convicciones económicas con principios religiosos y sostuvo que la prosperidad se alcanza cuando se respetan "las leyes del creador".

"El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares es el sistema que está en consonancia con la ley de Dios", afirmó el jefe de Estado. Además, vinculó los Diez Mandamientos con conceptos económicos y sociales, al señalar que el respeto por la vida, la propiedad privada y los bienes ajenos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad.

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En el mismo acto participó Yosef Chaim Ohana, exmilitar israelí que permaneció cautivo durante dos años en la Franja de Gaza, en una ceremonia que reforzó el respaldo del Gobierno argentino a Israel.

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El miércoles, Milei se trasladará a Córdoba para presenciar las actividades de "Daga Atlántica", un ejercicio militar conjunto que realizan las Fuerzas Armadas argentinas junto a tropas de operaciones especiales de Estados Unidos.

La actividad, autorizada mediante el DNU 264/2026, forma parte de un operativo que se desarrolla entre abril y junio en distintas bases militares del país. El objetivo es fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre ambas naciones en materia de defensa.

Del ejercicio participan efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, junto a personal militar estadounidense, aeronaves, drones, sistemas de comunicación y equipamiento táctico especializado.

La visita presidencial estará acompañada por integrantes del gabinete nacional, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. También se espera la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Dos señales en la misma dirección

La combinación de actividades con Israel y Estados Unidos no es casual. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei ha convertido la relación con ambos países en uno de los pilares de su política exterior.

La semana servirá para ratificar ese posicionamiento a través de gestos concretos: por un lado, la cercanía con la comunidad judía y el respaldo a Israel; por otro, la profundización de la cooperación militar con Washington mediante uno de los ejercicios conjuntos más importantes realizados en los últimos años

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