Entre ejercicios militares y actos religiosos, Milei afianza sus principales alianzas

En el mismo acto participó Yosef Chaim Ohana, exmilitar israelí que permaneció cautivo durante dos años en la Franja de Gaza, en una ceremonia que reforzó el respaldo del Gobierno argentino a Israel.

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El miércoles, Milei se trasladará a Córdoba para presenciar las actividades de "Daga Atlántica", un ejercicio militar conjunto que realizan las Fuerzas Armadas argentinas junto a tropas de operaciones especiales de Estados Unidos.

La actividad, autorizada mediante el DNU 264/2026, forma parte de un operativo que se desarrolla entre abril y junio en distintas bases militares del país. El objetivo es fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre ambas naciones en materia de defensa.

Del ejercicio participan efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, junto a personal militar estadounidense, aeronaves, drones, sistemas de comunicación y equipamiento táctico especializado.

La visita presidencial estará acompañada por integrantes del gabinete nacional, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. También se espera la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Dos señales en la misma dirección

La combinación de actividades con Israel y Estados Unidos no es casual. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei ha convertido la relación con ambos países en uno de los pilares de su política exterior.

La semana servirá para ratificar ese posicionamiento a través de gestos concretos: por un lado, la cercanía con la comunidad judía y el respaldo a Israel; por otro, la profundización de la cooperación militar con Washington mediante uno de los ejercicios conjuntos más importantes realizados en los últimos años