El video de la AFA para la selección y Scaloni: ¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir?

Con imágenes de los momentos más importantes del exitoso ciclo del entrenador, el video recorre los títulos y las gestas que marcaron una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.

La historia siempre la escribe ARGENTINA pic.twitter.com/brKvCngGrB — Selección Argentina (@Argentina) July 24, 2026

El video comienza con una pregunta que resume el impacto del ciclo iniciado en 2018."Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección Argentina de la historia, ¿le hubieras creído?"

A partir de allí, la narración recuerda que la decisión de respaldar a un entrenador que había asumido de manera interina terminó convirtiéndose en "el primer paso para alcanzar la gloria eterna". Las imágenes muestran la transformación del seleccionado y el camino que llevó a Lionel Messi a conquistar los títulos que le faltaban con la camiseta argentina.

Los títulos y el recorrido hasta el Mundial 2026

El homenaje repasa la conquista de la Copa América 2021 frente a Brasil en el estadio Maracaná, la Finalissima ganada ante Italia en Wembley, el título del Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato de América.

También dedica un espacio al recorrido realizado por Argentina en el Mundial 2026, donde el equipo volvió a sobreponerse a distintos obstáculos hasta alcanzar una nueva final del mundo.

"Si hace tan solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero, que un Messi de 39 años iba a hacer un hat-trick en el partido inaugural, que íbamos a dejar afuera a los ingleses y a ser otra vez finalistas del mundo, ¿cómo te hubieras sentido?", plantea el relato.

La respuesta llega inmediatamente después. "Seguramente orgulloso, como te sentís ahora de un equipo que hizo ordinario lo extraordinario."

"Hay más capítulos por escribir"

El tramo final del video deja el mensaje más contundente y parece dirigido directamente a Scaloni, aunque también alcanza a varios futbolistas que todavía no definieron su continuidad en el seleccionado.

"¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos. Porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando."

La publicación fue interpretada como un claro gesto institucional de respaldo hacia el entrenador que condujo a la Selección a conquistar cuatro títulos y a disputar dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Mientras el futuro de Scaloni continúa siendo una incógnita, el mensaje de la AFA dejó en evidencia cuál es el deseo de la dirigencia y de buena parte de los hinchas: que el técnico continúe escribiendo nuevos capítulos al frente de la Albiceleste.