"Es posible que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses", dijo Adrián Ravier

Contexto de las declaraciones

Las afirmaciones de Ravier se producen en medio de la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei, que mantiene un esquema de flotación administrada y busca evitar una devaluación brusca. El reconocimiento de un posible ajuste gradual del dólar generó inmediata repercusión en el mercado y en la opinión pública.

El vocero insistió en que la actual administración logró mayor estabilidad en comparación con gestiones anteriores, especialmente con el macrismo, donde el dólar se multiplicó por cuatro en pocos años.

Las declaraciones del vocero presidencial se dan en un contexto de inflación en baja pero con persistentes presiones sobre las reservas y el tipo de cambio.

Economistas consultados indican que un deslizamiento controlado del dólar podría ayudar a recomponer competitividad de las exportaciones, aunque también genera incertidumbre entre importadores y ahorristas.