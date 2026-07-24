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"Es posible que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses", dijo Adrián Ravier

El vocero presidencial admitió que el Gobierno ve como posible un abrupto aumento del tipo de cambio.

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que es “una posibilidad” que el dólar oficial alcance los $1.700 o $1.800 en los próximos meses, aunque aseguró que la estabilidad cambiaria se mantiene firme.

Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, Ravier analizó el panorama económico y comparó la situación actual con la vivida durante el gobierno de Mauricio Macri. “Ellos estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se les fue a 60”, recordó.

“Que el tipo de cambio llegue a 1.700 o 1.800 dentro de unos meses es una posibilidad, pero la estabilidad cambiaria está muy clara”, afirmó el vocero. Agregó que “hay muchas buenas noticias que no son compatibles con tener atraso cambiario” y que, bajo el criterio del promedio de los últimos años, una eventual corrección “no sería significativa”.

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Contexto de las declaraciones

Las afirmaciones de Ravier se producen en medio de la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei, que mantiene un esquema de flotación administrada y busca evitar una devaluación brusca. El reconocimiento de un posible ajuste gradual del dólar generó inmediata repercusión en el mercado y en la opinión pública.

El vocero insistió en que la actual administración logró mayor estabilidad en comparación con gestiones anteriores, especialmente con el macrismo, donde el dólar se multiplicó por cuatro en pocos años.

Las declaraciones del vocero presidencial se dan en un contexto de inflación en baja pero con persistentes presiones sobre las reservas y el tipo de cambio.

Economistas consultados indican que un deslizamiento controlado del dólar podría ayudar a recomponer competitividad de las exportaciones, aunque también genera incertidumbre entre importadores y ahorristas.

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