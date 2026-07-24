La Justicia de EE.UU. amplía la investigación sobre la AFA y cita a nuevos testigos

La postura de la AFA por la investigación en EE.UU.

Desde la AFA indicaron que Petersen no tiene responsabilidades sobre contratos ni manejo de fondos y que su tarea se limita a la gestión de la marca y la estrategia comercial de la institución. “Petersen maneja la marca AFA y si hubiera sido citado debería haber sido informado por el departamento de Legales de la entidad”, señalaron fuentes de la organización.

Además, precisaron que el directivo regresó a la Argentina en un vuelo comercial junto con su equipo de trabajo y no integró la misma comitiva que encabezó Claudio “Chiqui” Tapia.

Transferencias bajo análisis

Mientras avanza la causa, surgieron nuevas operaciones financieras que quedaron incorporadas a la investigación. Según las fuentes consultadas, las empresas Carbello SRL y SOMA SRL, vinculadas al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, realizaron pagos a favor de TourProdEnter.

La documentación analizada incluye una factura de exportación emitida por Carbello SRL por 10.000 euros. A su vez, SOMA SRL registró 11 facturas por un total de 37.700 euros y 613.800 dólares.

Los investigadores buscan determinar si esas operaciones estuvieron respaldadas por servicios reales y verificar la autenticidad de la documentación presentada. El interés radica en que los movimientos observados muestran una dirección de fondos contraria a la que, según las sospechas iniciales, era habitual entre las empresas involucradas.

Los documentos requeridos

La citación difundida en el marco de la causa ordena a los testigos presentarse ante un gran jurado y aportar toda la documentación relacionada con TourProdEnter.

El requerimiento menciona expresamente comunicaciones y registros vinculados con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero, un nombre que llamó la atención de los investigadores por su aparición en distintas sociedades comerciales relacionadas con el entramado empresarial examinado.

Una segunda causa en Estados Unidos

Fuentes judiciales no descartan que algunas de las citaciones también estén relacionadas con otro expediente abierto en Estados Unidos por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso frente a Venezuela disputado en octubre de 2025.

En esa demanda, presentada por la promotora VID Music Group, se reclama una indemnización de 7 millones de dólares por presunto incumplimiento contractual. La empresa sostiene que la AFA había garantizado la presencia de Messi en los encuentros promocionados y que su ausencia provocó perjuicios económicos.

Mientras tanto, el avance de las citaciones y el análisis de documentación mantienen bajo observación a dirigentes, empresarios y compañías vinculadas a los negocios internacionales de la Selección argentina.