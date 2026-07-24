Martín Menem aseguró que su padre jubilado se adapta al ajuste: "Dejó de tomar su café caro"

Cuánto cobra Eduardo Menem, el padre jubilado del Presidente de la Cámara de Diputados

La controversia escaló debido a que su padre, el exsenador Eduardo Menem, percibe una jubilación de privilegio que ronda los 41 millones de pesos.

El exsenador accedió a una jubilación de privilegio tras una batalla judicial, en la que la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que elevó sus ingresos mensuales a una suma equivalente a más de 100 jubilaciones mínimas, además de un cobro retroactivo histórico de unos 1.500 millones de pesos.

Los senadores nacionales volverán a recibir un aumento en sus dietas y, a partir de agosto, pasarán a cobrar casi $12 millones brutos mensuales. El incremento salarial surge del acuerdo firmado entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los gremios del Congreso. La recomposición acumulada alcanza el 6,7%, luego del 12,5% otorgado durante el primer cuatrimestre del año.

La actualización se aplicará en tres etapas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% en agosto, según el acta suscripta por los sindicatos APL, UPCN y ATE. Como las dietas de los senadores están atadas al valor del módulo legislativo por la denominada ley de enganche, cada modificación salarial impacta de manera directa sobre sus ingresos.

Con este nuevo ajuste, la dieta quedará conformada por 2.500 módulos, más 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.