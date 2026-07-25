Tras meses prófugo, capturaron a un acusado de balear a dos hermanos en Santa Lucía

Como consecuencia del ataque, uno de ellos recibió un impacto de bala en la espalda y el otro fue herido en el abdomen. Ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas.

A partir de distintas tareas investigativas y vigilancias, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables, quienes escaparon inmediatamente después de la agresión.

Con la detención realizada este viernes, ya son dos los sospechosos detenidos en el marco de la causa. El primero había sido capturado el pasado 17 de julio, durante un allanamiento realizado en el Asentamiento Santa Bárbara, en Capital.

El detenido quedó alojado en la Comisaría 5ª, a disposición de la UFI interviniente, mientras se aguarda la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. La causa continúa bajo la calificación provisoria de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.