La investigación por el violento ataque a balazos que dejó gravemente heridos a dos hermanos en Villa El Pino sumó un nuevo avance este viernes. Personal de la UFI Genérica, con apoyo de efectivos del GERAS, detuvo a un hombre de 33 años que permanecía prófugo desde el hecho ocurrido a fines de mayo.
Tras meses prófugo, capturaron a un acusado de balear a dos hermanos en Santa Lucía
El hombre, de 33 años, era buscado por la Justicia desde mayo por su presunta participación en el ataque armado que dejó gravemente heridos a dos hermanos en Villa El Pino. Fue detenido durante un allanamiento en Santa Lucía.