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Tras meses prófugo, capturaron a un acusado de balear a dos hermanos en Santa Lucía

El hombre, de 33 años, era buscado por la Justicia desde mayo por su presunta participación en el ataque armado que dejó gravemente heridos a dos hermanos en Villa El Pino. Fue detenido durante un allanamiento en Santa Lucía.

La investigación por el violento ataque a balazos que dejó gravemente heridos a dos hermanos en Villa El Pino sumó un nuevo avance este viernes. Personal de la UFI Genérica, con apoyo de efectivos del GERAS, detuvo a un hombre de 33 años que permanecía prófugo desde el hecho ocurrido a fines de mayo.

El procedimiento se concretó durante un allanamiento en un monoambiente ubicado sobre el lateral de Avenida de Circunvalación e Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía. Según informaron fuentes judiciales, el sospechoso se encontraba alquilando esa vivienda y permanecía oculto para evitar ser localizado por la Justicia.

La causa se remonta al 27 de mayo, cuando dos hermanos, de 26 y 28 años, llegaban a su domicilio en Villa El Pino y fueron sorprendidos por tres hombres que efectuaron varios disparos con armas de fuego.

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Como consecuencia del ataque, uno de ellos recibió un impacto de bala en la espalda y el otro fue herido en el abdomen. Ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas.

A partir de distintas tareas investigativas y vigilancias, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables, quienes escaparon inmediatamente después de la agresión.

Con la detención realizada este viernes, ya son dos los sospechosos detenidos en el marco de la causa. El primero había sido capturado el pasado 17 de julio, durante un allanamiento realizado en el Asentamiento Santa Bárbara, en Capital.

El detenido quedó alojado en la Comisaría 5ª, a disposición de la UFI interviniente, mientras se aguarda la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. La causa continúa bajo la calificación provisoria de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

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