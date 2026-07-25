"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Chile

Diez días sin paso a Chile: ya hay más de 1.500 camiones varados por la nieve

La nieve no da tregua y el principal corredor internacional del país cumple diez días sin habilitación. Mendoza activó un operativo especial para asistir a los transportistas mientras persiste la incertidumbre sobre la reapertura.

El fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera de los Andes continúa generando complicaciones en uno de los principales corredores internacionales del país. El Paso Internacional Cristo Redentor lleva diez días consecutivos cerrado por las intensas nevadas y las bajas temperaturas, una situación que obligó al Gobierno de Mendoza a activar un protocolo especial para contener la creciente cantidad de camiones varados.

La medida comenzó a implementarse luego de que el cierre superara ampliamente las 72 horas previstas en el protocolo de contingencia. Según el último relevamiento oficial, actualmente hay 1.550 camiones esperando la reapertura del corredor que conecta Argentina con Chile.

Del total, 580 vehículos permanecen en la zona de alta montaña, distribuidos entre Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y distintas estaciones de servicio. Otros 70 camiones se encuentran en el predio de Red Mercosur, mientras que cerca de 900 fueron derivados hacia paradores ubicados en el llano, entre Eloy Guerrero y La Paz, para evitar una mayor congestión sobre la Ruta Nacional 7.

Te puede interesar...

Las autoridades mendocinas explicaron que el operativo busca ordenar la circulación y garantizar condiciones mínimas para los transportistas durante la espera. Para ello intervienen la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud provincial, que coordinan tareas de asistencia, seguridad y atención sanitaria.

Mientras tanto, los pronósticos meteorológicos no son alentadores. Las nevadas continuarían al menos hasta el jueves 6 de agosto, por lo que todavía no existe una fecha concreta para reabrir el paso fronterizo.

Incluso cuando las condiciones permitan habilitar nuevamente el corredor, la normalización del tránsito demandará varios días. Las autoridades estiman que serán necesarios entre cinco y seis días para descomprimir la fila de camiones acumulados, ya que durante el invierno la circulación está limitada a unas 12 horas diarias.

En condiciones normales, el Paso Cristo Redentor permite el cruce de entre 500 y 600 camiones por jornada, pero esa capacidad dependerá del estado de la calzada y de las condiciones climáticas al momento de la reapertura.

Para facilitar ese proceso, Mendoza instalará nuevas zonas de contención sobre la Ruta Nacional 7, cerca de la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84. Estos espacios podrán albergar alrededor de 700 camiones y funcionarán como "pulmones" para liberar el tránsito de manera escalonada hacia la cordillera.

Desde Vialidad Nacional también advirtieron que, una vez habilitado el paso, los conductores deberán extremar las precauciones. Las intensas nevadas dejaron paredones de nieve de gran altura a los costados de la ruta y, en varios sectores, desaparecieron las banquinas, lo que dificultará las maniobras y reducirá el margen de seguridad para la circulación.

Como alternativa al Paso Cristo Redentor, el corredor Pino Hachado, en Neuquén, había sido reabierto días atrás, aunque volvió a cerrar por el mismo temporal. Actualmente, el único paso habilitado hacia Chile en la Patagonia es Huaum, que conecta San Martín de los Andes con la localidad chilena de Panguipulli.

Temas

Te puede interesar