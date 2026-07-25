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Del frío de la mañana a una tarde templada: cómo estará el tiempo este sábado

La provincia registró una mínima de 3°C y se ubicó entre las diez ciudades más frías del país. El sábado tendrá una tarde agradable, aunque el abrigo seguirá siendo necesario durante gran parte de la jornada.

El invierno volvió a hacerse sentir con fuerza en San Juan. Este sábado, la provincia registró una temperatura mínima de 3°C, suficiente para ubicarse entre las diez ciudades más frías de la Argentina durante las primeras horas de la mañana, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El dato refleja el marcado descenso térmico que volvió a instalarse en gran parte del país. El listado fue encabezado por El Calafate, con -6,4°C, seguido por Ushuaia (-2°C) y Río Grande (-1,8°C). San Juan ocupó el décimo lugar con una mínima de 3°C.

Más allá del frío del amanecer, el día ofrecerá un leve alivio con el correr de las horas. El SMN prevé una temperatura máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

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Las primeras horas del sábado podrían presentar entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, aunque las condiciones mejorarán hacia la tarde y no se esperan precipitaciones para el resto del día.

El viento soplará del sector oeste durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche rotará al sur y disminuirá su intensidad.

Con una máxima moderada y un ambiente seco, la tarde será la mejor parte del día para realizar actividades al aire libre, aunque el abrigo seguirá siendo indispensable desde temprano y nuevamente al caer el sol, cuando la temperatura volverá a ubicarse cerca de los 12°C.

El pronóstico también anticipa un domingo con un leve ascenso de la temperatura, que alcanzaría los 18°C, aunque el cielo continuará mayormente nuboso.

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