Del frío de la mañana a una tarde templada: cómo estará el tiempo este sábado

Las primeras horas del sábado podrían presentar entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, aunque las condiciones mejorarán hacia la tarde y no se esperan precipitaciones para el resto del día.

El viento soplará del sector oeste durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche rotará al sur y disminuirá su intensidad.

Con una máxima moderada y un ambiente seco, la tarde será la mejor parte del día para realizar actividades al aire libre, aunque el abrigo seguirá siendo indispensable desde temprano y nuevamente al caer el sol, cuando la temperatura volverá a ubicarse cerca de los 12°C.

El pronóstico también anticipa un domingo con un leve ascenso de la temperatura, que alcanzaría los 18°C, aunque el cielo continuará mayormente nuboso.