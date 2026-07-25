El invierno volvió a hacerse sentir con fuerza en San Juan. Este sábado, la provincia registró una temperatura mínima de 3°C, suficiente para ubicarse entre las diez ciudades más frías de la Argentina durante las primeras horas de la mañana, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Del frío de la mañana a una tarde templada: cómo estará el tiempo este sábado
La provincia registró una mínima de 3°C y se ubicó entre las diez ciudades más frías del país. El sábado tendrá una tarde agradable, aunque el abrigo seguirá siendo necesario durante gran parte de la jornada.