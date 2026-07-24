El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, sostuvo que existen “signos” que alimentan la expectativa de una visita del papa León XIV a la Argentina.
Marcelo Colombo afirmó que crecen las expectativas por una visita del papa al país
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina aseguró que existen "signos" alentadores sobre una posible gira del pontífice por Sudamérica en noviembre. Aclaró que la confirmación depende exclusivamente del Vaticano y señaló que el recorrido podría incluir destinos del interior del país.