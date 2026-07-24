Marcelo Colombo afirmó que crecen las expectativas por una visita del papa al país

Además, el religioso planteó la posibilidad de incorporar ciudades del interior al itinerario. “Siempre se piensa en Córdoba por la tradición que tiene”. El arzobispo destacó que la llegada del pontífice tendría un fuerte impacto pastoral y agregó que la actividad “debería ser más que una misa“.

La expectativa aumentó tras el arribo a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno.

De la reunión también participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y el secretario general de la entidad, monseñor Raúl Pizarro. El diplomático de la Santa Sede deberá presentar sus cartas credenciales ante el presidente Javier Milei para formalizar su función institucional.

Tanto el Gobierno como la Iglesia aclararon que la llegada de Michael Wallace Banach no confirma la visita del papa, aunque refuerza el canal de diálogo para coordinar una eventual gira.