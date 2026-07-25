La cáscara de la palta puede tener una segunda vida: cinco formas de reutilizarla en casa

Fertilizante natural y repelente de insectos

También se le atribuyen propiedades repelentes frente a algunos insectos. Para ello, se recomienda colocar trozos de cáscara en zonas donde suelen aparecer hormigas o mosquitos.

En el ámbito del cuidado personal, las cáscaras pueden utilizarse para elaborar una infusión capilar. El procedimiento consiste en hervirlas en agua durante algunos minutos y emplear el líquido como enjuague después del lavado del cabello. Según la publicación brasileña Minha Vida, esta práctica podría contribuir a fortalecer la fibra capilar y aportar brillo.

Beneficios capilares de la cáscara de palta

Los restos de pulpa que permanecen adheridos a la cáscara contienen aceites y antioxidantes que pueden aprovecharse en tratamientos caseros. Una opción es raspar la pulpa restante y aplicarla sobre el rostro limpio como mascarilla facial. Tras unos minutos, se retira con agua.

Otra alternativa consiste en transformar la cáscara en un exfoliante corporal. Para ello, puede mezclarse con ingredientes como aceite de coco o miel hasta formar una pasta. Aplicada sobre la piel húmeda mediante movimientos suaves, ayuda a eliminar células muertas y mejorar la sensación de suavidad.

Cómo evitar que la palta se oxide

Además de los consejos para reutilizar la cáscara, existen métodos simples para conservar la palta una vez abierta. La oxidación provoca que la pulpa adquiera un color marrón en poco tiempo, aunque esto no significa necesariamente que se encuentre en mal estado.

Una de las opciones más utilizadas es aplicar unas gotas de jugo de limón o lima sobre la superficie expuesta. La acidez de estos cítricos ayuda a retrasar el proceso de oxidación.

Para quienes prefieren evitar ese sabor, otra alternativa consiste en guardar la mitad de la palta en un recipiente hermético junto a una rodaja de cebolla. Los compuestos de azufre liberados por esta hortaliza contribuyen a preservar la frescura de la fruta durante más tiempo.

Consejos para conservar la palta sin oxidación

Por otra parte, un estudio publicado en Current Developments in Nutrition analizó a más de 1.000 adultos con obesidad y observó que incorporar una palta diaria durante 26 semanas se asoció con una mejora en la calidad de la dieta, un mayor consumo de vegetales y una reducción en la ingesta de sodio, azúcares añadidos y granos refinados. Según la investigación, la sensación de saciedad podría ser uno de los factores que explican estos resultados.