Maratón, ciclismo y artes marciales: el deporte sanjuanino no se detiene este finde

Ese mismo día, el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, será escenario de la tercera fecha del campeonato sanjuanino de pista organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina. La concentración comenzará a las 15 y la programación deportiva se pondrá en marcha desde las 16.

El domingo será el turno del ciclismo de montaña con una nueva edición del Desafío Cacique Angaco, que tendrá como punto de encuentro el Paraje Medalla Milagrosa, en El Bosque. La organización espera alrededor de 280 competidores y las primeras categorías largarán a las 10:30, mientras que la premiación está prevista para las 16.

El deporte también tendrá espacio para las artes marciales. El estadio Aldo Cantoni será sede de la 13ª Copa KUEN E YON, un torneo nacional que reunirá a unos 200 atletas provenientes de San Juan, Bariloche, Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. La competencia se desarrollará entre las 9 y las 12:50 del domingo, con entrega de premios al mediodía.

La actividad en el emblemático estadio del Parque de Mayo continuará por la noche con la Liga de vóley social de Rivadavia, que permitirá a decenas de chicos disputar sus partidos en uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia. Los encuentros se jugarán entre las 20 y las 23.

Con competencias de nivel internacional, pruebas tradicionales y eventos recreativos para todas las edades, San Juan volverá a ofrecer un fin de semana donde el deporte será protagonista en distintos puntos de la provincia.