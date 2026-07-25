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Maratón, ciclismo y artes marciales: el deporte sanjuanino no se detiene este finde

La Maratón Internacional de San Juan será el evento central del fin de semana, pero la provincia también tendrá intensa actividad con competencias de ciclismo, artes marciales y vóley social en distintos departamentos.

La décima edición de la Maratón Internacional de San Juan se llevará todas las miradas este fin de semana, con miles de corredores recorriendo distintos paisajes de la provincia. Sin embargo, la agenda deportiva será mucho más amplia: el ciclismo volverá a tener protagonismo en varias modalidades, mientras que el estadio Aldo Cantoni recibirá un torneo nacional de artes marciales y una jornada especial de vóley social.

La prueba internacional se disputará este domingo 26 de julio y reunirá a unos 5.000 atletas de San Juan, distintas provincias argentinas y países sudamericanos. Habrá cuatro distancias —5K, 10K, 21K y 42K— con largadas simultáneas desde diferentes puntos de la provincia y llegada en el Puente Cívico. La competencia, organizada por Adventure Pro con apoyo del Gobierno provincial, contará con circuitos certificados por World Athletics y demandará un importante operativo de tránsito y seguridad.

Pero la actividad no se limitará al running. El ciclismo volverá a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Este sábado continuará el torneo invernal de critérium para categorías Libres y Máster en el óvalo del Complejo El Pinar, en Rivadavia, con concentración desde las 13:30 y largada prevista para las 14.

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Ese mismo día, el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, será escenario de la tercera fecha del campeonato sanjuanino de pista organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina. La concentración comenzará a las 15 y la programación deportiva se pondrá en marcha desde las 16.

El domingo será el turno del ciclismo de montaña con una nueva edición del Desafío Cacique Angaco, que tendrá como punto de encuentro el Paraje Medalla Milagrosa, en El Bosque. La organización espera alrededor de 280 competidores y las primeras categorías largarán a las 10:30, mientras que la premiación está prevista para las 16.

El deporte también tendrá espacio para las artes marciales. El estadio Aldo Cantoni será sede de la 13ª Copa KUEN E YON, un torneo nacional que reunirá a unos 200 atletas provenientes de San Juan, Bariloche, Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. La competencia se desarrollará entre las 9 y las 12:50 del domingo, con entrega de premios al mediodía.

La actividad en el emblemático estadio del Parque de Mayo continuará por la noche con la Liga de vóley social de Rivadavia, que permitirá a decenas de chicos disputar sus partidos en uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia. Los encuentros se jugarán entre las 20 y las 23.

Con competencias de nivel internacional, pruebas tradicionales y eventos recreativos para todas las edades, San Juan volverá a ofrecer un fin de semana donde el deporte será protagonista en distintos puntos de la provincia.

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