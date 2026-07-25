"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > maratón

San Juan se prepara para la Maratón: habrá cortes en Capital, Rivadavia y Ullum

La 10ª Maratón Internacional de San Juan modificará la circulación en distintos puntos de la provincia desde este viernes y hasta el domingo. Habrá cortes totales, restricciones parciales y cambios en los accesos hacia Punta Negra.

La cuenta regresiva para la 10ª Maratón Internacional de San Juan ya comenzó y, con ella, también un importante operativo de tránsito que afectará la circulación en distintos sectores de la provincia durante todo el fin de semana.

Las restricciones comenzaron el viernes por la tarde con el corte total de avenida Ignacio de la Roza, entre avenida España y Las Heras, donde se montó el sector de llegada de la competencia. Ese tramo permanecerá cerrado hasta las 16 del domingo, mientras se desarrollan las actividades y posteriormente se desarma la infraestructura.

Durante el sábado continuarán las limitaciones en los alrededores del Centro Cívico debido a la entrega de kits para los corredores y la realización de la Maratón Kids, por lo que el tránsito seguirá restringido entre avenida España y avenida Libertador.

Te puede interesar...

El mayor operativo se desplegará el domingo, cuando miles de atletas recorran distintos puntos de San Juan.

Entre las 8 y las 11, habrá corte de media calzada desde el Embarcadero del Dique Punta Negra hasta calle Galíndez, en Rivadavia.Luego, entre las 8:30 y las 13, las restricciones alcanzarán un tramo de avenida Libertador, a la altura de El Almendro Sport.

En tanto, en Capital, desde las 8:30 hasta las 15, habrá cortes parciales sobre el circuito que comprende Urquiza, 25 de Mayo, avenida España, avenida Libertador, Mendoza e Ignacio de la Roza, hasta las inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

La organización informó que quienes deban trasladarse hasta la largada de la prueba principal, ubicada en el Embarcadero del Dique Punta Negra, deberán ingresar exclusivamente por Ullum, utilizando avenida Libertador, calle Galíndez, Ruta Provincial 60 y Ruta Interlagos.

Por el contrario, la Quebrada de Zonda permanecerá completamente cerrada durante el desarrollo de la competencia, por lo que no será posible acceder por ese sector.

Desde las autoridades recomendaron a vecinos y automovilistas planificar los desplazamientos con anticipación, optar por vías alternativas y respetar la señalización y las indicaciones del personal de Tránsito, que trabajará durante todo el operativo para garantizar la seguridad de corredores y conductores.

Temas

Te puede interesar