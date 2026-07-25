San Juan se prepara para la Maratón: habrá cortes en Capital, Rivadavia y Ullum

El mayor operativo se desplegará el domingo, cuando miles de atletas recorran distintos puntos de San Juan.

Entre las 8 y las 11, habrá corte de media calzada desde el Embarcadero del Dique Punta Negra hasta calle Galíndez, en Rivadavia.Luego, entre las 8:30 y las 13, las restricciones alcanzarán un tramo de avenida Libertador, a la altura de El Almendro Sport.

En tanto, en Capital, desde las 8:30 hasta las 15, habrá cortes parciales sobre el circuito que comprende Urquiza, 25 de Mayo, avenida España, avenida Libertador, Mendoza e Ignacio de la Roza, hasta las inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

La organización informó que quienes deban trasladarse hasta la largada de la prueba principal, ubicada en el Embarcadero del Dique Punta Negra, deberán ingresar exclusivamente por Ullum, utilizando avenida Libertador, calle Galíndez, Ruta Provincial 60 y Ruta Interlagos.

Por el contrario, la Quebrada de Zonda permanecerá completamente cerrada durante el desarrollo de la competencia, por lo que no será posible acceder por ese sector.

Desde las autoridades recomendaron a vecinos y automovilistas planificar los desplazamientos con anticipación, optar por vías alternativas y respetar la señalización y las indicaciones del personal de Tránsito, que trabajará durante todo el operativo para garantizar la seguridad de corredores y conductores.