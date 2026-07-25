Tras el histórico temporal, piden máxima precaución para viajar en rutas

El organismo explicó que sus equipos siguen realizando tareas de mantenimiento e inspección en distintos sectores de la provincia para garantizar la transitabilidad, aunque recordó que las condiciones pueden modificarse rápidamente por el clima.

Los corredores que requieren mayor atención son la Ruta Nacional 149 en los tramos de Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan y Jáchal; la RN 40 entre Huaco y el límite con La Rioja; la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo, así como el tramo hacia Ischigualasto. También recomendaron circular con cuidado por la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja debido a la posible presencia de bancos de niebla.

A su vez, Vialidad pidió mantener la precaución en otros corredores estratégicos como la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza, la Ruta Nacional 20 rumbo a San Luis, la Ruta Nacional 153 entre Pedernal y Los Berros y la Avenida de Circunvalación.

Las recomendaciones apuntan a reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y mantener las luces bajas encendidas, especialmente en sectores donde pueda aparecer hielo sobre el pavimento o disminuir la visibilidad por la niebla.

Aunque la situación en las rutas es estable y todas permanecen habilitadas, el histórico temporal que afectó a la cordillera sanjuanina continúa condicionando el trabajo en alta montaña y obliga a mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas antes de emprender cualquier viaje hacia las zonas cordilleranas.