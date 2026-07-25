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Tras el histórico temporal, piden máxima precaución para viajar en rutas

Mientras el temporal continúa afectando distintos puntos de la provincia, Vialidad Nacional confirmó que todas las rutas nacionales permanecen habilitadas, aunque advirtió que las bajas temperaturas generan sectores con hielo y bancos de niebla donde se debe circular con extrema precaución.

El fuerte temporal que cubrió de nieve la cordillera sanjuanina durante los últimos días sigue dejando secuelas. Mientras en la alta montaña continúan las tareas para recuperar la normalidad en campamentos mineros y despejar caminos, quienes deban circular por las rutas nacionales de la provincia deberán hacerlo con extrema precaución debido a las condiciones propias del invierno.

Las imágenes que llegaron desde distintos campamentos mineros, reflejaron la magnitud del fenómeno: la nieve acumulada superó los tres metros de altura y llegó a cubrir camionetas 4x4 e instalaciones completas. Allí, unas 400 personas permanecen resguardadas mientras la empresa mantiene activo su Plan Invierno, con provisiones suficientes y trabajos permanentes para recuperar los accesos cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Ese escenario de alta montaña también mantiene en alerta a los organismos encargados del tránsito. Este sábado, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de San Juan continúan habilitadas, aunque advirtió que las bajas temperaturas, la posible formación de hielo sobre la calzada y la presencia de bancos de niebla obligan a conducir con mucha precaución, especialmente durante las primeras horas del día.

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El organismo explicó que sus equipos siguen realizando tareas de mantenimiento e inspección en distintos sectores de la provincia para garantizar la transitabilidad, aunque recordó que las condiciones pueden modificarse rápidamente por el clima.

Los corredores que requieren mayor atención son la Ruta Nacional 149 en los tramos de Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan y Jáchal; la RN 40 entre Huaco y el límite con La Rioja; la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo, así como el tramo hacia Ischigualasto. También recomendaron circular con cuidado por la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja debido a la posible presencia de bancos de niebla.

A su vez, Vialidad pidió mantener la precaución en otros corredores estratégicos como la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza, la Ruta Nacional 20 rumbo a San Luis, la Ruta Nacional 153 entre Pedernal y Los Berros y la Avenida de Circunvalación.

Las recomendaciones apuntan a reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y mantener las luces bajas encendidas, especialmente en sectores donde pueda aparecer hielo sobre el pavimento o disminuir la visibilidad por la niebla.

Aunque la situación en las rutas es estable y todas permanecen habilitadas, el histórico temporal que afectó a la cordillera sanjuanina continúa condicionando el trabajo en alta montaña y obliga a mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas antes de emprender cualquier viaje hacia las zonas cordilleranas.

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