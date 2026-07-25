Lo que parecía un procedimiento policial de rutina terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo para ayudar a traer una nueva vida al mundo. Una mujer comenzó con trabajo de parto en su vivienda del barrio Las Pampas, Sector 2, en el departamento Pocito, y el bebé nació antes de que pudiera ser trasladada a un hospital.
El bebé no esperó: un policía y una enfermera asistieron un parto en una vivienda de Pocito
Una mujer comenzó con trabajo de parto en su vivienda del barrio Las Pampas, en Pocito, y no llegó a ser trasladada al hospital. Un efectivo policial y una enfermera la asistieron hasta el nacimiento del bebé, que luego fue derivado junto a su madre al Hospital Rawson.