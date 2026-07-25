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El bebé no esperó: un policía y una enfermera asistieron un parto en una vivienda de Pocito

Una mujer comenzó con trabajo de parto en su vivienda del barrio Las Pampas, en Pocito, y no llegó a ser trasladada al hospital. Un efectivo policial y una enfermera la asistieron hasta el nacimiento del bebé, que luego fue derivado junto a su madre al Hospital Rawson.

Lo que parecía un procedimiento policial de rutina terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo para ayudar a traer una nueva vida al mundo. Una mujer comenzó con trabajo de parto en su vivienda del barrio Las Pampas, Sector 2, en el departamento Pocito, y el bebé nació antes de que pudiera ser trasladada a un hospital.

El primero en advertir la situación fue el agente Alex Martínez, numerario de la Unidad Operativa La Rinconada, quien al llegar al domicilio comprobó que el parto era inminente.

Ante la urgencia, el efectivo trabajó junto a una enfermera departamental, que también acudió al lugar, para asistir a la mujer durante los minutos más delicados. Gracias a la rápida intervención de ambos, el bebé nació dentro de la vivienda y recibió las primeras atenciones antes de la llegada de una ambulancia.

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Pocos minutos después arribó personal de Emergencias Médicas, que trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Rawson, donde ambos fueron sometidos a los controles de rutina.

Según informó la Policía de San Juan, tanto la mujer como el bebé evolucionan favorablemente y se encuentran en buen estado de salud.

La intervención fue realizada por personal de la Unidad Operativa La Rinconada, con el apoyo de la enfermera departamental y del equipo de Emergencias Médicas, en un operativo que terminó con un final feliz.

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