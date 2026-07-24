El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares: ¿Qué significa?

La medida fue comunicada oficialmente por el Banco Central mediante la Comunicación "A" 8460. En este documento, la entidad resolvió "incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’ previsto en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales".

En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la disponibilidad de billetes dependerá de si las entidades "cuenten con esa disponibilidad operativa de numerario", según indica la normativa.

Respecto a los costos, el organismo aclaró que la gratuidad de la cuenta "alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo".

Esto implica que el trabajador puede mantener el dinero en la cuenta de forma indefinida sin pagar comisiones por el mantenimiento de los montos depositados. En cuanto a la operatividad, los bancos tienen la obligación de permitir depósitos y extracciones de efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta.