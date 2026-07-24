El Banco Central habilitó el pago de los sueldos en dólares, cuyas cuentas contaran con los mismos servicios que aquellas en pesos. La medida permite que los empleadores depositen los haberes en moneda extranjera y que los trabajadores dispongan de esos fondos a través del sistema financiero.
El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares: ¿Qué significa?
El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólaresLa medida fue informada a través de una comunicación oficial de la entidad y surge de lo establecido en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Contarán con los mismos servicios gratuitos que las cuentas en pesos.