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El Verdinegro retoma la competencia y busca otro paso firme ante Agropecuario

Después de casi dos semanas sin jugar por la postergación de la fecha anterior, el Verdinegro visitará este domingo a Agropecuario por la 22ª fecha de la Primera Nacional. Alejandro Schiapparelli mantendría la base del equipo que viene de vencer a Güemes.

Luego de una semana atípica, marcada por la suspensión del partido frente a Tristán Suárez debido a la actividad de la Selección Argentina, San Martín volverá a salir a la cancha este domingo, cuando visite a Agropecuario de Carlos Casares por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

La pausa le permitió al cuerpo técnico trabajar con tranquilidad y profundizar la preparación de un equipo que ya había quedado listo para jugar el pasado lunes. Con más días de entrenamiento, el entrenador Alejandro Schiapparelli aprovechó para ajustar detalles y probar variantes, aunque todo indica que mantendrá la base del once que consiguió un valioso triunfo ante Güemes de Santiago del Estero.

En ese contexto, el probable equipo tendría a Díaz Robles en el arco; Nadalín o Murillo, Aguilera, Marchio y Zuliani en la defensa; Acosta, Monje, Jaurena y González en el mediocampo; mientras que Fúnez y Coronel integrarían la dupla ofensiva.

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El compromiso representa una buena oportunidad para que el Verdinegro continúe sumando en una etapa decisiva del campeonato y mantenga su protagonismo en la pelea por los puestos de arriba.

Agropecuario estrena ciclo y quiere hacerse fuerte en casa

Del otro lado estará un Agropecuario que llega tras igualar 1-1 frente a Nueva Chicago en Mataderos y que atraviesa un nuevo ciclo bajo la conducción técnica de Gabriel Gómez, quien reemplazó a Patricio Toranzo.

El conjunto de Carlos Casares tampoco realizaría demasiadas modificaciones y formaría con Germán Salort; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Fernando González y Milton Ramos; Valdez Chamorro o Brian Aranda, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira; Blando o Gagliardi y Oscar Belinetz.

Lo que viene para el Verdinegro

Después del encuentro en Buenos Aires, San Martín volverá a jugar en San Juan. El próximo sábado 1 de agosto recibirá a Atlético Rafaela por la fecha 23 de la Primera Nacional y, posteriormente, deberá viajar a Tucumán para enfrentar a San Martín en la jornada 24.

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