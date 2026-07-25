Luego de una semana atípica, marcada por la suspensión del partido frente a Tristán Suárez debido a la actividad de la Selección Argentina, San Martín volverá a salir a la cancha este domingo, cuando visite a Agropecuario de Carlos Casares por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
El Verdinegro retoma la competencia y busca otro paso firme ante Agropecuario
Después de casi dos semanas sin jugar por la postergación de la fecha anterior, el Verdinegro visitará este domingo a Agropecuario por la 22ª fecha de la Primera Nacional. Alejandro Schiapparelli mantendría la base del equipo que viene de vencer a Güemes.