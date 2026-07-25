El Verdinegro retoma la competencia y busca otro paso firme ante Agropecuario

El compromiso representa una buena oportunidad para que el Verdinegro continúe sumando en una etapa decisiva del campeonato y mantenga su protagonismo en la pelea por los puestos de arriba.

Agropecuario estrena ciclo y quiere hacerse fuerte en casa

Del otro lado estará un Agropecuario que llega tras igualar 1-1 frente a Nueva Chicago en Mataderos y que atraviesa un nuevo ciclo bajo la conducción técnica de Gabriel Gómez, quien reemplazó a Patricio Toranzo.

El conjunto de Carlos Casares tampoco realizaría demasiadas modificaciones y formaría con Germán Salort; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Fernando González y Milton Ramos; Valdez Chamorro o Brian Aranda, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira; Blando o Gagliardi y Oscar Belinetz.

Lo que viene para el Verdinegro

Después del encuentro en Buenos Aires, San Martín volverá a jugar en San Juan. El próximo sábado 1 de agosto recibirá a Atlético Rafaela por la fecha 23 de la Primera Nacional y, posteriormente, deberá viajar a Tucumán para enfrentar a San Martín en la jornada 24.