Intensa búsqueda de una adolescente: piden colaboración para encontrarla

De acuerdo con la información oficial, la menor mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez trigueña, contextura mediana, ojos marrones, rostro redondo, nariz cóncava, cabello corto castaño oscuro y un peso estimado de 60 kilogramos.

Al momento de ausentarse vestía un buzo negro liso, un pantalón de jean tipo cargo color celeste y zapatillas Nike blancas, prendas que podrían facilitar su identificación.