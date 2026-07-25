Las autoridades provinciales intensifican la búsqueda de Luz Keila Taina Funes, una adolescente de 13 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes 24 de julio. Ante la denuncia por su desaparición, se activó el protocolo del programa San Juan Te Busca.
Intensa búsqueda de una adolescente: piden colaboración para encontrarla
Luz Keila Taina Funes, de 13 años, es buscada desde el viernes 24 de julio. El programa San Juan Te Busca difundió su descripción física y solicitó a la comunidad aportar cualquier información que permita dar con su paradero.