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Intensa búsqueda de una adolescente: piden colaboración para encontrarla

Luz Keila Taina Funes, de 13 años, es buscada desde el viernes 24 de julio. El programa San Juan Te Busca difundió su descripción física y solicitó a la comunidad aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Las autoridades provinciales intensifican la búsqueda de Luz Keila Taina Funes, una adolescente de 13 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes 24 de julio. Ante la denuncia por su desaparición, se activó el protocolo del programa San Juan Te Busca.

De acuerdo con la información oficial, la menor mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez trigueña, contextura mediana, ojos marrones, rostro redondo, nariz cóncava, cabello corto castaño oscuro y un peso estimado de 60 kilogramos.

Al momento de ausentarse vestía un buzo negro liso, un pantalón de jean tipo cargo color celeste y zapatillas Nike blancas, prendas que podrían facilitar su identificación.

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Desde los organismos que intervienen en el operativo remarcaron que toda información puede resultar determinante para avanzar en la investigación y localizar a la adolescente.

Por ese motivo, solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato sobre su paradero o movimientos recientes, se comunique de inmediato con el 911, mientras continúan las tareas de búsqueda y difusión en distintos puntos de la provincia.

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