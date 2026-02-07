En medio de la polémica, Milei llevó el sable de San Martín a San Lorenzo

Durante su discurso, Milei destacó el valor simbólico del objeto y lo vinculó con su visión política. Señaló que representa la libertad, la soberanía y el espíritu revolucionario que, según expresó, debe guiar a la Nación.

El Presidente sostuvo que el sable no es una pieza histórica más, sino uno de los símbolos materiales más importantes del país, y remarcó que honrar a San Martín implica trabajar para que la Argentina vuelva a ser una nación fuerte y próspera.

También hizo un repaso histórico del rol del Libertador, de la creación del Regimiento de Granaderos y del recorrido que tuvo el sable a lo largo del tiempo, incluyendo los robos ocurridos en las décadas del 60 y su posterior restitución.

En ese contexto, cuestionó a sectores políticos que se opusieron al traslado y consideró que la medida representa un “acto de justicia histórica”, al devolver la custodia del arma al regimiento creado por el propio San Martín.

Antes del discurso presidencial, se realizó una recreación del combate de San Lorenzo, con tropas vestidas de época, formaciones históricas y maniobras militares que reprodujeron la batalla original.

Milei ingresó al predio acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y rompió el protocolo al acercarse a saludar al público presente en las tribunas. Tras el acto central, se desarrolló un desfile de granaderos con la participación de la Fanfarria del Alto Perú y agrupaciones tradicionalistas, con tropas montadas y formaciones históricas.

El traslado del sable fue formalizado mediante el decreto 81, que establece que el Regimiento de Granaderos asumirá la custodia exclusiva del objeto, con el objetivo de reforzar su seguridad, conservación y administración.

La decisión generó cuestionamientos por parte de descendientes de la familia Rosas, historiadores y dirigentes de la oposición, quienes presentaron recursos judiciales para frenar el traslado.

Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 desestimó una medida cautelar y habilitó la continuidad del proceso, al considerar que no existía una obligación legal que obligara al Estado a mantener el sable en el Museo.

La jueza interviniente también ordenó que el Regimiento informe el destino preciso del arma, las medidas de seguridad adoptadas y los criterios de exhibición.

Desde el Gobierno señalaron que durante los casi 50 años en los que el sable estuvo bajo custodia militar no hubo objeciones formales, y que ese antecedente respalda la decisión actual.

En paralelo, el Regimiento de Granaderos anunció que el sable podrá ser visitado por el público en el cuartel de Palermo, con entrada libre y gratuita, a partir de este domingo.

De esta manera, el traslado quedó oficializado en un acto cargado de simbolismo, atravesado por debates históricos, políticos y judiciales, y con un fuerte respaldo del Ejecutivo nacional.