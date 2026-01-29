Yuyito González fue tajante sobre Milei y Fátima: "Contacto cero"
Luego de la presencia de Javier Milei en el show de Fátima Florez en Mar del Plata, Yuyito González habló públicamente, aclaró su vínculo con el presidente y fue categórica sobre la humorista.
Luego de que Javier Milei asistiera al espectáculo teatral de Fátima Florez en Mar del Plata, la atención mediática volvió a posarse sobre Amalia “Yuyito” González, quien mantuvo una relación con el mandatario tras su separación de la imitadora.
La conductora rompió el silencio ante las cámaras y fue clara respecto a su vínculo con el Presidente. “Yo con el Presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar. Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue”, afirmó.
La presencia de Milei en el teatro formó parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de apariciones públicas que no pasaron inadvertidas. Sin embargo, Yuyito aseguró que esas movidas no la afectan en su actualidad personal.
Consultada sobre si existe algún tipo de contacto con el mandatario, fue categórica: “En este momento, contacto cero”. La definición se extendió también al plano mediático, especialmente cuando se le preguntó si asistiría a ver el espectáculo de Florez.
“No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla”, sostuvo, sin matices. Además, analizó el impacto de la presencia presidencial en el show: “Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un Presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa. No sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla”.
En cuanto a su presente laboral, González anticipó que tiene varias propuestas para continuar en televisión durante 2026, aunque todavía debe definir su continuidad con el canal y acordar su agenda.
Sobre su vida sentimental, la conductora aseguró estar abierta a nuevas experiencias, pero lejos de cualquier vínculo con el Presidente. “Estoy en plan de dejarme conquistar”, expresó, descartando de manera definitiva una posible reconciliación.