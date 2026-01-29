Yuyito González fue tajante sobre Milei y Fátima: "Contacto cero"

Consultada sobre si existe algún tipo de contacto con el mandatario, fue categórica: “En este momento, contacto cero”. La definición se extendió también al plano mediático, especialmente cuando se le preguntó si asistiría a ver el espectáculo de Florez.

“No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla”, sostuvo, sin matices. Además, analizó el impacto de la presencia presidencial en el show: “Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un Presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa. No sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla”.

En cuanto a su presente laboral, González anticipó que tiene varias propuestas para continuar en televisión durante 2026, aunque todavía debe definir su continuidad con el canal y acordar su agenda.

Sobre su vida sentimental, la conductora aseguró estar abierta a nuevas experiencias, pero lejos de cualquier vínculo con el Presidente. “Estoy en plan de dejarme conquistar”, expresó, descartando de manera definitiva una posible reconciliación.