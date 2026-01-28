Milei, Israel y el Holocausto: un gesto político con impacto internacional

En paralelo al acto en Buenos Aires, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elogió públicamente al Presidente argentino durante la Conferencia Anual contra el Antisemitismo, que se desarrolla en Jerusalén y reúne a referentes de la derecha global.

“Le quiero dar la bienvenida a algunos muy buenos amigos del Estado de Israel y del pueblo judío”, expresó Netanyahu al iniciar su discurso. Y agregó: “Otro gran amigo es el Ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona”.

Luego, el mandatario israelí fue más allá y destacó directamente a Milei: “Él viene representando a un increíble amigo de Israel, el presidente de Argentina, Javier Milei. Está rompiendo todas las reglas para bien”.

El rol de Cúneo Libarona y la lucha contra el antisemitismo

La presencia del ministro de Justicia fue anunciada días atrás por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien escribió en redes sociales: “Un honor recibir en Israel al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona” y confirmó su participación como invitado especial en la conferencia.

Durante su intervención en Jerusalén, Cúneo Libarona aseguró que Argentina e Israel están alineados en la lucha contra el antisemitismo. “Somos conscientes de qué lado estamos, que este país es nuestro aliado. Son nuestros hermanos y estamos juntos, mano a mano”, afirmó.

Además, remarcó: “La discriminación contra el pueblo judío y el antisemitismo son una realidad aberrante que representa un enorme problema que debemos afrontar con firmeza”, y recordó que Argentina “ha sufrido numerosos actos criminales en el pasado”.

El ministro también destacó políticas impulsadas por el Gobierno nacional, como la declaración de Hamás como organización terrorista, y subrayó la importancia de la educación, la justicia y la concientización social.

El trasfondo geopolítico y la embajada en Jerusalén

La participación de Milei en el acto por el Holocausto se inscribe en el alineamiento geopolítico que su gestión mantiene con Estados Unidos e Israel. En ese marco, el oficialismo analiza el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una promesa que el Presidente reiteró en sus viajes a Israel.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo “está estudiando” la medida, aunque reconocen que “existen ciertas implicancias que no permiten que el trámite sea de un día para el otro”. Además, al tratarse de una embajada creada por ley, el traspaso debería contar con la aprobación del Congreso.

Mientras tanto, Milei tendría previsto volver a viajar a Israel durante 2026, en un contexto de creciente sintonía política con el gobierno de Netanyahu.

Una fecha para la memoria

El 27 de enero fue establecido por la ONU en 2005 como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en conmemoración de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945.

La fecha busca preservar la memoria histórica, rechazar toda forma de negacionismo y fortalecer la lucha contra el antisemitismo y el racismo en el mundo.