Milei volverá a EE.UU. y se espera un nuevo cruce con Trump en Florida

El antecedente inmediato en Mar-a-Lago genera cautela. El año pasado, Milei y su hermana Karina asistieron a una gala en ese mismo lugar con la expectativa de verse con Trump, algo que finalmente no ocurrió. Aquella situación derivó en críticas por el viaje y su costo, y fue uno de los episodios que debilitó la gestión del entonces canciller Gerardo Werthein, en un contexto en el que el vínculo con Washington aún no mostraba la sintonía actual.

El último contacto entre Milei y Trump se produjo hace pocos días en Suiza, cuando el líder republicano invitó al presidente argentino a participar del lanzamiento del Consejo de Paz, una iniciativa internacional que cuenta con el respaldo de un grupo reducido de países.

Más allá de la agenda simbólica, persisten temas sensibles en la relación bilateral. Entre ellos, el avance de un acuerdo comercial y las gestiones del Gobierno argentino para que Estados Unidos interceda ante el régimen venezolano por la liberación de ciudadanos argentinos detenidos, sin resultados hasta ahora.

En paralelo, en las últimas horas trascendieron versiones en medios estadounidenses sobre un pedido de Trump para que la Argentina reciba inmigrantes deportados desde ese país, una posibilidad que en el Ejecutivo no fue descartada de plano, aunque genera incomodidad.

El calendario internacional del Presidente incluye además otro viaje a Estados Unidos en marzo, cuando Milei participará en Nueva York de la denominada “Argentina Week”, un evento que reunirá a empresarios y funcionarios con el objetivo de promover inversiones extranjeras en el país.

Serán los viajes número 13 y 14 de Milei a EE.UU. respectivamente, desde que llegó a la Presidencia, un récord inédito en tan corto período, que confirma hasta qué punto Washington y el mundo financiero norteamericano ocupan un lugar central en la estrategia política, económica y simbólica del mandatario.