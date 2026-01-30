Milei volverá a EE.UU. y se espera un nuevo cruce con Trump en Florida
A días de volver de Davos, el Gobierno confirmó que Javier Milei viajará a Estados Unidos el 10 de febrero para asistir a una gala en Mar-a-Lago, donde podría volver a coincidir con Donald Trump. Y en marzo viajará a Nueva York para hablar sobre sus reformas económicas ante inversionistas extranjeros.
El Gobierno nacional confirmó un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, pocos días después de su participación en el Foro Económico de Davos. La visita está prevista para el 10 de febrero y tendrá como destino Mar-a-Lago, en Florida, la residencia del exmandatario estadounidense Donald Trump.
De acuerdo con fuentes oficiales, Milei fue invitado a participar de la Hispanic Prosperity Gala 2026, un evento impulsado por la plataforma Latino Wall Street, que se desarrollará en ese emblemático complejo. La confirmación del viaje reactivó las expectativas por un nuevo contacto entre ambos líderes, aunque desde la Casa Rosada evitaron dar por hecho un encuentro bilateral formal.
En el entorno presidencial aclararon que, de producirse el cruce, no necesariamente tendrá el formato de una reunión oficial, sino que podría limitarse a un saludo protocolar o a una conversación informal, como ya ocurrió en otros eventos compartidos.
El antecedente inmediato en Mar-a-Lago genera cautela. El año pasado, Milei y su hermana Karina asistieron a una gala en ese mismo lugar con la expectativa de verse con Trump, algo que finalmente no ocurrió. Aquella situación derivó en críticas por el viaje y su costo, y fue uno de los episodios que debilitó la gestión del entonces canciller Gerardo Werthein, en un contexto en el que el vínculo con Washington aún no mostraba la sintonía actual.
El último contacto entre Milei y Trump se produjo hace pocos días en Suiza, cuando el líder republicano invitó al presidente argentino a participar del lanzamiento del Consejo de Paz, una iniciativa internacional que cuenta con el respaldo de un grupo reducido de países.
Más allá de la agenda simbólica, persisten temas sensibles en la relación bilateral. Entre ellos, el avance de un acuerdo comercial y las gestiones del Gobierno argentino para que Estados Unidos interceda ante el régimen venezolano por la liberación de ciudadanos argentinos detenidos, sin resultados hasta ahora.
En paralelo, en las últimas horas trascendieron versiones en medios estadounidenses sobre un pedido de Trump para que la Argentina reciba inmigrantes deportados desde ese país, una posibilidad que en el Ejecutivo no fue descartada de plano, aunque genera incomodidad.
El calendario internacional del Presidente incluye además otro viaje a Estados Unidos en marzo, cuando Milei participará en Nueva York de la denominada “Argentina Week”, un evento que reunirá a empresarios y funcionarios con el objetivo de promover inversiones extranjeras en el país.
Serán los viajes número 13 y 14 de Milei a EE.UU. respectivamente, desde que llegó a la Presidencia, un récord inédito en tan corto período, que confirma hasta qué punto Washington y el mundo financiero norteamericano ocupan un lugar central en la estrategia política, económica y simbólica del mandatario.