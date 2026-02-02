Un ex combatiente de Malvinas estará al frente del Servicio Meteorológico Nacional

Fue cuando presentó su renuncia en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). La entidad profesional había advertido que el funcionario no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera.

En ese lapso, el Ministerio de Defensa había anunciado la llegada del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, quien incluso regresó al país para asumir el puesto. Sin embargo, su designación nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial, quedando trunca su asunción.

La reincorporación de Mauad se concreta tras el cambio de conducción en la cartera de Defensa, con la salida de Luis Petri y el desembarco de Presti. A pesar de la oficialización, el CAM volvió a emitir un comunicado señalando que el requisito de idoneidad técnica "no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo".