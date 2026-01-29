Por decreto, Milei declaró al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina"

image

En uno de los considerandos, el decreto sostiene que estas medidas permitieron “sentar las bases de la estabilidad y el crecimiento”, lo que —según la visión oficial— habilita una nueva etapa orientada a la consolidación y al desarrollo económico.

El texto también pone el foco en la necesidad de profundizar las reformas estructurales, reducir cargas improductivas y fortalecer el Estado de Derecho, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades individuales.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la “z gestión libertaria busca avanzar en cambios institucionales que consoliden la previsibilidad, condición que consideran clave para atraer inversiones, impulsar la productividad y sostener el crecimiento económico.

En ese marco, el decreto plantea que la “grandeza” de una Nación se refleja en instituciones sólidas, respeto por la ley, una administración eficiente y confianza ciudadana en sus autoridades. También anticipa que durante 2026 el Gobierno redoblará esfuerzos para preservar los avances alcanzados y profundizar el proceso de transformación iniciado.

Antecedentes recientes

No es la primera vez que la administración de Milei adopta una denominación oficial para el año calendario. El 2024 fue declarado como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”, mientras que el 2025 llevó el nombre de “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

Con esta nueva designación, el Ejecutivo busca reforzar el mensaje político de continuidad del rumbo económico y proyectar al 2026 como un período de consolidación de los cambios estructurales, en un contexto de expectativas oficiales de mayor estabilidad y crecimiento.