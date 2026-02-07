Rawson arrancó a lo grande la Fiesta de la Destreza Criolla 2026
Con más de 10 mil personas en el Predio Gaucho José Dolores, Rawson puso primera en la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026 con música, jineteadas, emoción y un homenaje que conmovió al público.
Rawson volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de la tradición en San Juan. Con un marco imponente de público, el departamento vivió este fin de semana la primera jornada de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026.
El Predio Gaucho José Dolores fue escenario de una noche cargada de identidad, donde más de 10 mil personas acompañaron cada propuesta artística y cada monta, en una jornada que combinó música, cultura y emoción.
Desde temprano, familias, jóvenes y visitantes de distintos puntos de la provincia comenzaron a colmar el predio, anticipando una velada que terminó convirtiéndose en una verdadera celebración popular.
El Escenario Mayor concentró gran parte de la atención, con las presentaciones de Confluencia, Ernesto Villavicencio, Aire Mansero, Palo Santo y el cierre festivo del After Gaucho, que mantuvo al público bailando hasta entrada la madrugada.
En paralelo, las jineteadas marcaron el pulso de la noche y reforzaron el espíritu criollo que identifica al festival, con una participación constante de la gente en cada una de las actividades. Aire Mansero fue uno de los números más esperados y recibió una ovación especial, en una grilla que combinó artistas locales, regionales y nacionales.
El homenaje que emocionó al predio
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reconocimiento a Daniel Fazi, histórico relator del Festival de Jesús María, quien participó junto al payador Carlos Marchesini.
Fazi recibió una ovación cargada de respeto y emoción por su extensa trayectoria. Durante su mensaje, destacó al jinete Benjamín Costa y dedicó el reconocimiento al gaucho cuyano y sanjuanino.
Además, recordó el difícil momento de salud que atravesó y agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Gracias a todos los que rezaron por mí”, expresó ante un público que respondió con aplausos. En un tramo íntimo, también agradeció a su compañera de vida y cerró con un encendido “¡Viva la Patria!”, que hizo vibrar al predio.
Durante el acto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó el valor cultural y económico del festival. Señaló que la fiesta es una expresión de identidad y un ejemplo del trabajo conjunto entre el sector público y privado, además de remarcar el movimiento turístico y comercial que genera en el departamento. “Esta celebración refleja lo que somos como comunidad y el compromiso con nuestras raíces”, expresó el jefe comunal.
Lo que se viene en la segunda jornada
La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore continuará este sábado 7 de febrero con una intensa programación.
Habrá acto de apertura, desfile, nuevas montas de jineteada y las actuaciones de Diego Villegas, Labriegos, Grupo Renovados y El Yeyo, además de academias de danza y propuestas en el Escenario Peña y el Escenario Sunset Gaucho.
La organización espera repetir el marco de público y consolidar otra noche de alto impacto cultural.
Entradas y funcionamiento del predio
Las entradas continúan a la venta de manera online a través de WhatsApp, comunicándose al 2645702020.
Valores:
Anticipadas: $6.000
Boletería: $10.000
No abonan menores de 12 años ni personas con discapacidad con CUD. Jubilados y mayores de 70 años acceden al 50% de descuento. El predio abre a las 19 horas. Se permite ingresar con conservadoras, reposeras y mate. Está prohibido el ingreso con parrillas, mascotas y botellas de vidrio.
El estacionamiento tiene un valor de $3.000 por auto y $2.000 por moto.