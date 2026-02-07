Rawson arrancó a lo grande la Fiesta de la Destreza Criolla 2026

Música, tradición y un clima de fiesta

El Escenario Mayor concentró gran parte de la atención, con las presentaciones de Confluencia, Ernesto Villavicencio, Aire Mansero, Palo Santo y el cierre festivo del After Gaucho, que mantuvo al público bailando hasta entrada la madrugada.

image

En paralelo, las jineteadas marcaron el pulso de la noche y reforzaron el espíritu criollo que identifica al festival, con una participación constante de la gente en cada una de las actividades. Aire Mansero fue uno de los números más esperados y recibió una ovación especial, en una grilla que combinó artistas locales, regionales y nacionales.

El homenaje que emocionó al predio

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reconocimiento a Daniel Fazi, histórico relator del Festival de Jesús María, quien participó junto al payador Carlos Marchesini.

Fazi recibió una ovación cargada de respeto y emoción por su extensa trayectoria. Durante su mensaje, destacó al jinete Benjamín Costa y dedicó el reconocimiento al gaucho cuyano y sanjuanino.

image

Además, recordó el difícil momento de salud que atravesó y agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Gracias a todos los que rezaron por mí”, expresó ante un público que respondió con aplausos. En un tramo íntimo, también agradeció a su compañera de vida y cerró con un encendido “¡Viva la Patria!”, que hizo vibrar al predio.

Durante el acto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó el valor cultural y económico del festival. Señaló que la fiesta es una expresión de identidad y un ejemplo del trabajo conjunto entre el sector público y privado, además de remarcar el movimiento turístico y comercial que genera en el departamento. “Esta celebración refleja lo que somos como comunidad y el compromiso con nuestras raíces”, expresó el jefe comunal.

Lo que se viene en la segunda jornada

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore continuará este sábado 7 de febrero con una intensa programación.

image

Habrá acto de apertura, desfile, nuevas montas de jineteada y las actuaciones de Diego Villegas, Labriegos, Grupo Renovados y El Yeyo, además de academias de danza y propuestas en el Escenario Peña y el Escenario Sunset Gaucho.

La organización espera repetir el marco de público y consolidar otra noche de alto impacto cultural.

Entradas y funcionamiento del predio

Las entradas continúan a la venta de manera online a través de WhatsApp, comunicándose al 2645702020.

image

Valores:

Anticipadas: $6.000

Boletería: $10.000

No abonan menores de 12 años ni personas con discapacidad con CUD. Jubilados y mayores de 70 años acceden al 50% de descuento. El predio abre a las 19 horas. Se permite ingresar con conservadoras, reposeras y mate. Está prohibido el ingreso con parrillas, mascotas y botellas de vidrio.

El estacionamiento tiene un valor de $3.000 por auto y $2.000 por moto.