Milei recibió en Casa Rosada a Luciano Benavides, ganador del Dakar

Benavides asistió acompañado por su hermano Kevin, una de las máximas referencias del motociclismo argentino y bicampeón del Dakar en 2021 y 2023. La recepción oficial se dio tras la consagración histórica del piloto salteño, que logró el título por apenas dos segundos de diferencia luego de una remontada decisiva en la última etapa.

La edición 2026 del Rally Dakar, la 48ª de la historia, se disputó del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con largada y llegada en Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo. Se trató de una de las definiciones más ajustadas que recuerde la competencia.