Milei recibió en Casa Rosada a Luciano Benavides, ganador del Dakar

Junto a Luciano estuvo presente su hermano Kevin, quien se destacó notablemente en la categoría Challenger de autos en el Dakar 2026, sumando otro logro argentino en la competencia.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a Luciano Benavides, reciente campeón de la categoría motos del Rally Dakar 2026, disputado en Arabia Saudita. El mandatario compartió una imagen del encuentro en sus redes sociales con el mensaje: “Bienvenidos campeones”.

Benavides asistió acompañado por su hermano Kevin, una de las máximas referencias del motociclismo argentino y bicampeón del Dakar en 2021 y 2023. La recepción oficial se dio tras la consagración histórica del piloto salteño, que logró el título por apenas dos segundos de diferencia luego de una remontada decisiva en la última etapa.

La edición 2026 del Rally Dakar, la 48ª de la historia, se disputó del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con largada y llegada en Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo. Se trató de una de las definiciones más ajustadas que recuerde la competencia.

Durante la carrera, Benavides se destacó a bordo de su Red Bull KTM Factory Racing, imponiéndose en etapas clave del recorrido. En una de las jornadas decisivas, ganó un exigente tramo de 356 kilómetros cronometrados entre el Campamento Refugio y la ciudad de Hail, superando al chileno Ignacio Cornejo y al australiano Daniel Sanders.

Para Luciano Benavides, que disputó su noveno Dakar, la consagración representó la sexta victoria parcial de su carrera en la prueba más dura del planeta y la confirmación de su lugar entre los grandes pilotos del rally mundial, siguiendo los pasos de su hermano Kevin.

