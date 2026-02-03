El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a Luciano Benavides, reciente campeón de la categoría motos del Rally Dakar 2026, disputado en Arabia Saudita. El mandatario compartió una imagen del encuentro en sus redes sociales con el mensaje: “Bienvenidos campeones”.
Milei recibió en Casa Rosada a Luciano Benavides, ganador del Dakar
Junto a Luciano estuvo presente su hermano Kevin, quien se destacó notablemente en la categoría Challenger de autos en el Dakar 2026, sumando otro logro argentino en la competencia.