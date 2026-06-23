El INDEC informó una suba del 2,3% del PBI durante el primer trimestre del año

EL NIVEL DE ACTIVIDAD ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026



En el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PIB) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 23, 2026

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el alcance de la recuperación. “El crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″, señaló a través de su cuenta de X.

Los rubros que explicaron la mejora

La variación del PBI surge de la combinación entre el consumo público y privado, la inversión y el comercio exterior. Según el informe del INDEC, el consumo privado mostró una suba del 2,7% interanual, mientras que el consumo público cayó 0,9%

Por su parte, la inversión bruta fija evidenció una contracción del 11,2%, convirtiéndose en uno de los factores que limitaron una recuperación más robusta de la actividad económica. En el frente externo, las exportaciones crecieron 9,8%, mientras que las importaciones registraron una caída del 7,5%, comportamiento que contribuyó positivamente al resultado final del producto.

Al analizar el desempeño general de la economía, el organismo estadístico indicó: “La evolución macroeconómica del primer trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, una disminución en la oferta global, medida a precios de 2004, de 0,1% con respecto al mismo período de anterior, debido a un incremento de 2,3% del PIB y a la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales”.

Asimismo, precisó: “En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 2,7% en el consumo privado y una variación negativa de 0,9% en el consumo público”.