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El INDEC informó una suba del 2,3% del PBI durante el primer trimestre del año

Además, en términos desestacionalizados, el Producto Bruto Interno (PBI) avanzó 0,7% respecto del trimestre anterior.

La economía argentina registró una expansión del 2,3% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los datos oficiales muestran una recuperación impulsada principalmente por actividades vinculadas al sector primario y extractivo. En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en Pesca (27,5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%).

En contraste, la Industria manufacturera registró una caída del 1,7%, mientras que la Administración pública retrocedió 1,4%. Ambos sectores restaron en conjunto 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PBI.

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Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el alcance de la recuperación. “El crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″, señaló a través de su cuenta de X.

Los rubros que explicaron la mejora

La variación del PBI surge de la combinación entre el consumo público y privado, la inversión y el comercio exterior. Según el informe del INDEC, el consumo privado mostró una suba del 2,7% interanual, mientras que el consumo público cayó 0,9%

Por su parte, la inversión bruta fija evidenció una contracción del 11,2%, convirtiéndose en uno de los factores que limitaron una recuperación más robusta de la actividad económica. En el frente externo, las exportaciones crecieron 9,8%, mientras que las importaciones registraron una caída del 7,5%, comportamiento que contribuyó positivamente al resultado final del producto.

Al analizar el desempeño general de la economía, el organismo estadístico indicó: “La evolución macroeconómica del primer trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, una disminución en la oferta global, medida a precios de 2004, de 0,1% con respecto al mismo período de anterior, debido a un incremento de 2,3% del PIB y a la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales”.

Asimismo, precisó: “En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 2,7% en el consumo privado y una variación negativa de 0,9% en el consumo público”.

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