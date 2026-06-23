Incorporaron dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista

El segundo, llamado "Costa de Araujo" y de la firma AFR Solar S.A., se localiza en el departamento de Lavalle de Mendoza y operará con una potencia de 25,44 megavatios.

La medida se oficializó este martes a través de las Resoluciones 138/2026 y 139/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial .

Respecto al desarrollo en territorio riojano, la planta se conectará en barras de 132 kilovoltios de la Estación Transformadora Arauco II, bajo jurisdicción de la empresa Transnoa S.A..

En el caso del proyecto mendocino, la resolución indica que el parque se vinculará al sistema nacional en barras de 66 kV de la nueva E.T. Costa de Araujo, jurisdicción de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima (Edem S.A.)”.

Previamente, la empresa había solicitado una potencia mayor, pero finalmente se informó el cambio a los 25,44 megavatios autorizados.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) informó que ambas empresas cumplen con los requisitos técnicos exigidos para su administración en el MEM.

Asimismo, las resoluciones instruyen a CAMMESA a que los sobrecostos o penalidades por eventuales indisponibilidades técnicas de estos parques “sean cargadas a la empresa” titular de cada proyecto.