Un medio de Córdoba publicó este martes que Cristina Kirchner sufrió un ACV y que se hallaba en "estado delicado", pero luego lo desmintió y aclaró que tuvo un problema de seguridad en su cuenta de X. "Fue vulnerada".
Ahora le tocó a Cristina: un medio cordobés publicó que la expresidente sufrió un ACV
Cadena 3 indicó vía X que la expresidente se hallaba en un "estado delicado", pero instantes después aclaró que tuvo un problema de seguridad y que no difunde "trascendidos ni información sin confirmar".