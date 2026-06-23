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Ahora le tocó a Cristina: un medio cordobés publicó que la expresidente sufrió un ACV

Cadena 3 indicó vía X que la expresidente se hallaba en un "estado delicado", pero instantes después aclaró que tuvo un problema de seguridad y que no difunde "trascendidos ni información sin confirmar".

Un medio de Córdoba publicó este martes que Cristina Kirchner sufrió un ACV y que se hallaba en "estado delicado", pero luego lo desmintió y aclaró que tuvo un problema de seguridad en su cuenta de X. "Fue vulnerada".

"La cuenta oficial de Cadena 3 en la red social X fue vulnerada este martes y se publicó sin autorización de nuestra redacción información falsa sobre un supuesto problema de salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner", expresó el medio en una nota posterior.

Según el tuit que habían publicado antes, la expresidenta "habría sufrido un ACV" y se encontraba en un "estado delicado", de acuerdo a lo informado por "fuentes oficiales". "Se espera por un parte médico oficial en las próximas horas", rezaba el texto.

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Sin embargo, el portal eliminó el contenido momentos después y aclaró la situación: "La publicación contradice un principio fundamental de nuestra línea editorial: Cadena 3 no difunde trascendidos ni información sin confirmar. Toda información que publicamos cuenta con fuentes verificadas antes de su difusión".

Además, señaló que la publicación carecía del logo institucional de la empresa, que utilizó una tipografía ajena a su "identidad visual" y que no enlazó a ninguna de sus notas, un requisito obligatorio a nivel interno.

"Ya se restableció la seguridad de la cuenta y se eliminó el contenido apócrifo. Asimismo, se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes", informó.

El hecho remitió rápidamente a la fake news sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge, que la semana pasada protagonizó Florencia Peña en Luzu. La conductora lo corrigió al aire, pero luego renunció y en las últimas horas inició una causa judicial contra el canal.

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