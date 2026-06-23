Ahora le tocó a Cristina: un medio cordobés publicó que la expresidente sufrió un ACV

Sin embargo, el portal eliminó el contenido momentos después y aclaró la situación: "La publicación contradice un principio fundamental de nuestra línea editorial: Cadena 3 no difunde trascendidos ni información sin confirmar. Toda información que publicamos cuenta con fuentes verificadas antes de su difusión".

Además, señaló que la publicación carecía del logo institucional de la empresa, que utilizó una tipografía ajena a su "identidad visual" y que no enlazó a ninguna de sus notas, un requisito obligatorio a nivel interno.

"Ya se restableció la seguridad de la cuenta y se eliminó el contenido apócrifo. Asimismo, se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes", informó.

El hecho remitió rápidamente a la fake news sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge, que la semana pasada protagonizó Florencia Peña en Luzu. La conductora lo corrigió al aire, pero luego renunció y en las últimas horas inició una causa judicial contra el canal.